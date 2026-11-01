Le PEC Zwolle poursuit sa série et enfonce un peu plus l’ADO La Haye dans les difficultés

Le PEC Zwolle s’est imposé 1-0 à domicile face à l’ADO La Haye dimanche après-midi. Dylan Mbayo a inscrit le seul but de la rencontre. Grâce à cette victoire, le PEC Zwolle grimpe à la quatorzième place, tandis que les visiteurs restent dans la zone dangereuse.

Le PEC Zwolle a dominé le début de la rencontre. Durant les vingt premières minutes, l’équipe à domicile a sollicité à plusieurs reprises le gardien de l’ADO, Kilian Nikiema, sans parvenir à marquer.

Le PEC Zwolle a continué à pousser pendant le reste de la première période. Ryan Thomas a tiré de loin juste à côté, tandis qu’une tête de Simon Graves a également manqué le cadre de peu.

C’est ensuite l’ADO qui a cru ouvrir le score, contre le cours du jeu. Jalen Hawkins a avancé balle au pied avant de frapper. Son tir contré est arrivé dans les pieds d’Evan Rottier, qui a poussé le ballon au fond de près. L’attaquant était toutefois hors-jeu et le but a donc été refusé.

Juste avant la pause, un but valable a été inscrit de l’autre côté. Dylan Mbayo a repiqué de l’aile vers l’intérieur avant de déclencher une frappe hors de portée de Nikiema : 1-0.

En seconde période, les deux équipes se sont procuré de très grosses occasions en l’espace de cinq minutes. Sydney van Hooijdonk a trouvé le poteau de la tête pour le PEC Zwolle, tandis que Rottier n’a pas réussi à marquer après avoir pourtant éliminé le gardien Jasper Schendelaar.

Durant le reste de la seconde période, le PEC Zwolle comme l’ADO La Haye ont peiné à se créer de véritables occasions franches. L’équipe à domicile a encore manqué une occasion de sanctionner une erreur de la défense de l’ADO, mais il ne s’est rien passé de plus au Mac3Park.

Grâce à cette victoire, le PEC Zwolle monte à la quatorzième place de l’Eredivisie. Les entraîneurs intérimaires Dennis van der Ree et Maikel van der Werff restent invaincus. L’ADO occupe toujours la dix-septième place.