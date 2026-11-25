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Le Paris Saint-Germain a récemment perdu Khvicha Kvaratskhelia et Desiré Doué, victimes de graves blessures. Le club veut donc ajouter un attaquant à son effectif pendant la trêve hivernale. Selon plusieurs médias, le PSG compte approcher Gianluca Prestianni, mais Benfica ne veut absolument pas le laisser partir.

Cet intérêt pour Prestianni n’a rien de surprenant. L’ailier de 20 ans, capable de jouer à droite comme à gauche, a réalisé un excellent début de saison, avec 13 buts et 6 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues.

Marco Silva, entraîneur de Benfica, a été interrogé mercredi sur l’intérêt du tenant du titre en Ligue des champions, à la veille du déplacement chez le Viktoria Plzen dans cette compétition. « Je n’ai peur de rien », a tranché l’ancien entraîneur de Fulham.

Prestianni est sous contrat avec Benfica jusqu’à mi-2029. Le club a déjà conclu un accord verbal avec lui pour prolonger son engagement jusqu’à mi-2031. Selon Record , cet accord s’accompagne d’une importante augmentation de salaire et d’une clause libératoire de 100 millions d’euros.

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« Vous savez bien ce qu’implique cette clause », a déclaré Silva au sujet des nouvelles conditions contractuelles à venir. « Que cela me plaise ou non, s’il s’agissait de 200 millions d’euros, nous aurions peut-être un peu plus… Mais je ne pense pas qu’il soit important d’en parler. »

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« Je l’ai dit il y a quinze jours, quand on m’a posé la question : nos supporters pouvaient être rassurés. Je le répète aujourd’hui. Prestianni a un contrat de longue durée avec nous. Grâce à ses performances, nous sommes dans la dernière phase des négociations pour prolonger son contrat. »

« Mais son contrat actuel et sa durée nous permettent de continuer à travailler sereinement. Je n’ai à aucun moment eu besoin d’en parler avec Prestianni. Et s’il est actuellement en bonne forme, c’est parce qu’il a travaillé très dur et qu’il est très concentré. C’est ce que je recherche », a ajouté Silva.

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Une chose est sûre : Vélez Sarsfield espère un transfert. Le club argentin a vendu Prestianni, formé chez lui, à Benfica pour neuf millions d’euros en janvier 2024, mais a conservé 15 % de ses droits de transfert. En ajoutant d’autres sommes, comme une indemnité de formation, Vélez pourrait percevoir jusqu’à environ 20 % du montant.

Prestianni a fait ses débuts avec l’équipe nationale d’Argentine en novembre de l’année dernière. Après une période sans convocation, le sélectionneur Lionel Scaloni l’a rappelé en octobre dernier. Ce mois-là, puis lors de la dernière trêve internationale en novembre, Prestianni a participé à quatre des cinq matches. Il compte au total cinq sélections.