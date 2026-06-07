Le Paris Saint-Germain n’envisage pas de se séparer de Vitinha ni de João Neves, a confirmé Fabrizio Romano dimanche. Auparavant, le média espagnol Marca avait indiqué que le Real Madrid souhaitait renforcer son effectif avec l’un de ces deux milieux de terrain.

La rumeur avait émergé après que le candidat à la présidence Florentino Pérez avait annoncé son intention de présenter une offre de 150 millions d’euros, présentée comme la plus importante de l’histoire du club madrilène.

Marca a ensuite cité les noms de Vitinha et Neves, après que Pérez a écarté plusieurs autres options tout en insistant sur le fait qu’il recherchait spécifiquement un milieu de terrain. « Ce n’est pas Olise, ce n’est pas Doku et ce n’est pas Haaland », a déclaré l’actuel président du Real Madrid.

Mais le champion de France et vainqueur de la Ligue des champions a immédiatement fait savoir que les deux joueurs ne sont pas à vendre. Selon Romano, ils sont « intransférables, intouchables et constituent un élément essentiel du projet ». Pour le Real Madrid, l’affaire en reste donc au stade de la rumeur.

Vitinha, 25 ans, arrivé de Porto en 2022 pour environ 41,5 millions d’euros, s’est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain. Son partenaire João Neves affiche un parcours similaire.

Neves, 21 ans, est arrivé l’été dernier en provenance du Benfica pour un peu moins de 66 millions d’euros et justifie déjà pleinement son prix. Il s’est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain, totalisant à ce jour 97 matchs sous le maillot parisien.