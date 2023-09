Le onze du PSG contre Lyon : Une première victime du mercato XXL

Pour le match contre l’OL, Luis Enrique a modifié son 11 de départ par rapport à celui qui s’était produit contre Lens il y a une semaine.

En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le PSG rend visite ce dimanche à l’OL pour l’un des grands classiques du championnat. Pour cette affiche, Luis Enrique, le coach francilien, a choisi de procéder à quelques modifications par rapport à l’équipe qui s’était produite face à Lens samedi dernier.

Luis Enrique relègue Asensio sur le banc

Le PSG ne pourra pas s’appuyer sur Randal Kolo Muani, arrivé blessé de Francfort. En revanche, Bradley Barcola, l’autre recrue de la dernière semaine du mercato est disponible. L’international espoir tricolore ne démarrera cependant que sur le banc face à son ancienne équipe.

Titulaire lors des deux des trois premiers matches, Marco Asensio retrouve le banc pour sa part. L’Espagnol s’est vu préférer Gonçalo Ramos pour occuper la pointe de l’attaque. Aux avant-postes, on retrouve aussi le duo français Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. La paire aura comme mission de confirmer sa belle prestation face aux Sang et Or.

Le milieu reste inchangé

Dans l’entrejeu, Manuel Ugarte reste inamovible en tant que milieu défensif. Il est associé à Warren Zaïre-Emery et Vitinha, les autres satisfactions de ce début de saison parisien.

En défense, Luis Enrique a fait dans le classique. La charnière Marquinhos et Skriniar et bien là et pour occuper les couloirs on fait confiance à Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. Dans les buts c’est bien sûr Gianluigi Donnarumma qui est aligné.

Le onze du PSG contre Lyon :

Donnarumma ; Marquinhos, Skriniar, Hakimi, L. Hernandez ; Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery ; Ous. Dembélé, Mbappé, Gonçalo Ramos.