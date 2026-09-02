Le numéro 8 : un nouveau talent marocain débarque en championnat saoudien

Le championnat saoudien Roshn Saudi League s'apprête à voir émerger un nouveau talent marocain au cours de la saison en cours 2026-2027.

Le journaliste fiable Santi Aouna a affirmé que le club saoudien d'Al-Fateh était proche de signer Houssam Essadak, meneur de jeu du club marocain de l'Union Touarga, lors de l'actuel mercato estival.

Aouna a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel du réseau social « X », qu'Essadak rejoindra Al-Fateh sous forme de prêt d'une saison, après être parvenu à un accord définitif avec le club marocain ainsi qu'avec le joueur.

Âgé de 21 ans, il sera le huitième joueur marocain à apparaître lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League, et le troisième au sein d'Al-Fateh, après le duo Marwan Saadane et Mourad Batna.

Essadak est considéré comme l'un des talents en pleine ascension du football marocain, et évolue au sein de l'équipe première de l'Union Touarga depuis 2024.

Il convient de rappeler que l'apparition la plus marquante de Houssam Essadak a eu lieu avec la sélection marocaine des moins de 20 ans, qui a réalisé un exploit historique en remportant la Coupe du monde des jeunes 2025, où il a disputé 5 matchs sur 7, sans contribuer à aucun but.