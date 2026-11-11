Le nouveau sélectionneur de l'Égypte dévoile ses priorités et accorde à Salah une place exceptionnelle

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Ali Maher a entamé sa mission à la tête du staff technique de la sélection d'Égypte par un message clair sur la nature de la prochaine étape, affirmant que le manque de temps ne l'empêchera pas de tenter d'apporter un changement dans la méthode de travail, et que sa confiance dans le potentiel des joueurs constitue le point de départ pour mettre en œuvre sa vision.

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Lors de la conférence de presse consacrée à sa présentation, ce mercredi, le technicien égyptien a décrit sa prise en charge de la sélection comme une étape importante de sa carrière, soulignant que diriger l'équipe nationale représente une ambition à laquelle aspire tout entraîneur. Il a également adressé ses remerciements au président Abdel Fattah al-Sissi, en reconnaissance de son soutien au football égyptien et au sélectionneur national.

« Nous ne partirons pas de zéro »

Maher n'a pas manqué d'évoquer le précédent staff technique dirigé par Hossam Hassan, louant les efforts déployés durant sa période à la tête de l'équipe, et précisant que le nouveau staff ne partira pas de zéro, mais vise plutôt à bâtir sur les acquis tout en introduisant des idées et des méthodes différentes au cours de la prochaine période.

Le sélectionneur a parlé de la difficulté des circonstances dans lesquelles il a pris ses fonctions, expliquant qu'il n'a disposé que de cinq jours avant de disputer son premier match. Malgré la brièveté de la période de préparation, il s'est dit confiant dans la capacité des éléments de la sélection à assimiler ses consignes et à les appliquer sur le terrain, s'appuyant sur les qualités qu'ils possèdent, et décrivant ses joueurs comme les meilleurs du continent africain.

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Maher a comparé la nature du travail dans les clubs et dans les sélections, expliquant que l'entraîneur en club a chaque jour l'occasion de s'entraîner, de corriger les erreurs et d'ancrer ses idées chez les joueurs, tandis que les sélections imposent des conditions différentes en raison de la brièveté des périodes de rassemblement et de leur espacement, ce qui rend les détails plus complexes et nécessite des méthodes de communication continues.

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Il a indiqué que le staff technique veillera à maintenir les canaux de communication ouverts avec les joueurs, afin qu'ils puissent comprendre facilement ce que l'on attend d'eux, compte tenu du temps limité disponible pour le travail collectif. Maher estime que la simplification des consignes et la transmission claire des idées constituent une nécessité pour faire face à la nature de la mission internationale.

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Comment voit-il Mohamed Salah ?

Au sujet de Mohamed Salah, il a considéré que le capitaine de la sélection est l'un des gains les plus importants qu'ait connus le football égyptien, déclarant : « Salah est la meilleure chose qui soit arrivée au football égyptien », affirmant que sa présence représente une grande valeur pour l'équipe. Il a ajouté que tous les joueurs ont le désir de laisser une empreinte marquante sous le maillot de la sélection, exprimant sa confiance dans leur capacité à combler de bonheur le public égyptien. Évoquant l'avenir de l'équipe, Maher a insisté sur le fait que chaque étape a ses propres exigences, et que la gestion de la liste actuelle doit avant tout tenir compte de la nécessité de tirer parti des éléments disponibles pour atteindre les objectifs fixés.

Il a également fait remarquer que le football égyptien ne produit pas un joueur exceptionnel de manière répétée, mais à de longs intervalles, ce qui appelle à bien valoriser les talents présents actuellement plutôt qu'à se précipiter pour opérer de larges changements. Il a précisé que la question de l'abaissement de la moyenne d'âge de la sélection interviendra à une étape ultérieure, après avoir œuvré à atteindre les objectifs actuels et à tirer profit du groupe existant, sans fixer de date ni de modalité pour la mise en œuvre de cette orientation.

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Maher a pris ses fonctions cinq jours seulement avant son premier match avec la sélection, puisqu'il se prépare à affronter le Malawi à deux reprises dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, ce vendredi et mardi prochains.

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