Couhaib Driouech pourrait être l’objet d’un transfert surprise au sein de l’Eredivisie cet été. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, le NEC envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant de 24 ans du PSV, qui dispose de peu d’occasions de jouer sous les ordres de Peter Bosz.

L’attaquant n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable la saison passée, mais il a souvent démontré sa valeur en sortie de banc, voire en tant que titulaire occasionnel, se distinguant notamment en Ligue des champions contre Liverpool et Naples.

Ses performances n’ont pas échappé à la vigilance des recruteurs. Outre NEC, plusieurs clubs étrangers s’intéressent à l’attaquant néerlandais d’origine marocaine. En Angleterre, les Wolverhampton Wanderers sont sur le coup, tandis que le Club de Bruges et le Royal Antwerp suivent également la situation de près.

Par ailleurs, selon des sources bien informées, plusieurs clubs espagnols le surveilleraient également, sans que des démarches concrètes aient été entreprises à ce stade.

Pour le club de Nimègue, qui se prépare pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, l’arrivée éventuelle de Driouech constituerait une opération ambitieuse. Grâce au soutien financier de l’investisseur Marcel Boekhoorn, les moyens sont présents, mais un effort financier reste nécessaire pour finaliser un accord.

Boekhoorn a déjà manifesté son intention de tout faire pour conserver l’entraîneur Dick Schreuder. Reste à savoir jusqu’où le club est prêt à aller financièrement pour renforcer son effectif.

Ses qualités (vitesse, profondeur, menace sur les ailes) collent parfaitement au style offensif prôné par l’entraîneur néerlandais.

Sous contrat avec le PSV jusqu’en 2029, l’attaquant avait été recruté 3,5 millions d’euros auprès d’Excelsior à l’été 2024. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 7,5 millions d’euros. En 61 matchs officiels sous le maillot du club d’Eindhoven, il a marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives.