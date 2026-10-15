Le NEC n’a pas réussi à remporter son premier match à domicile dans la phase principale d’une compétition européenne depuis dix-huit ans. Au Goffertstadion, le club de Nimègue a dominé le Levski Sofia, mais les Bulgares se sont montrés plus efficaces et repartent avec un point : 1-1. Le seul but du NEC, inscrit par Tjaronn Chery, est né d’une bourde du gardien Svetoslav Vutsov.

Le NEC a bien entamé la rencontre devant son public, qui a eu plusieurs occasions de se lever dès les premières minutes. Chery a décoché une frappe dangereuse, puis Clément Bischoff a surgi devant le but, mais la défense du Levski est intervenue juste à temps.

Excellent, Bischoff s’est de nouveau illustré peu après en adressant un centre à Chery. Vutsov a réalisé un bel arrêt sur sa tête, avant de voir, à son grand soulagement, Kevin Kers expédier le ballon au-dessus sur le rebond.

Le Levski, entraîné par l’ancien entraîneur du Fortuna Júlio Velázquez, est ensuite progressivement entré dans son match et a plus souvent exploité les espaces laissés par le NEC. Everton Bala a cru ouvrir le score, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Les Bulgares ont tout de même frappé dix minutes avant la pause. D’une passe tendue, le gardien Vutsov a trouvé Reinaldo, qui a pris le dessus sur Perr Schuurs grâce à sa puissance et à sa vitesse, avant d’effacer habilement Gonzalo Crettaz : 0-1.

Le NEC a bien commencé la seconde période et a nettement dominé, mais Chery, Noé Lebreton, Tadic et Deveron Fonville n’ont pas su concrétiser leurs occasions successives. La tête de ce dernier, à bout portant, a manqué de peu le cadre.

L’égalisation est finalement arrivée au milieu de la seconde période. Vutsov a commis une bourde en envoyant le ballon directement dans les pieds de Chery et, cette fois, le vétéran surinamais ne s’est pas fait prier : 1-1. Le NEC a aussitôt cherché à prendre l’avantage et Tadic s’est montré dangereux d’une frappe repoussée de justesse.

Avec la tactique risquée bien connue de Dick Schreuder, la menace des contres bulgares n’était jamais loin. Armstrong Oko-Flex s’est ainsi soudain retrouvé face à Crettaz. Le gardien a évité, grâce à un beau réflexe, que le Levski ne reprenne l’avantage contre le cours du jeu.

Dans les tout derniers instants, le NEC a encore accentué la pression. Vutsov a capté la frappe puissante de Bryan Linssen, puis repoussé un tir lointain de Dennis Geiger.



