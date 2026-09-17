Le NEC a débuté sa campagne de Ligue Europa par une lourde défaite. À Turin, l’équipe de l’entraîneur Dick Schreuder s’est inclinée jeudi soir sur le score sans appel de 5-0 face à la Juventus.

Le NEC devait faire sans Gonzalo Crettaz, suspendu, ce qui a permis à Nikolas Polster de débuter dans les buts. Par ailleurs, des noms bien connus comme Tjaronn Chery, Dusan Tadic et Bryan Linssen étaient tout simplement titulaires chez les visiteurs. Côté Juventus, Teun Koopmeiners a commencé sur le banc.

Dès la troisième minute, le NEC a eu chaud, lorsqu’un but de Federico Gatti a été refusé parce qu’il avait commis une faute sur Polster. Peu après, la Juventus a tout de même ouvert le score : Nicolás González a été lancé en profondeur, Polster est sorti, mais a complètement manqué le ballon. González n’a alors eu qu’à pousser le ballon au fond pour le 1-0.

Et la Juventus a continué. Polster a bien repoussé une tête de Nick Woltemade, mais il n’a rien pu faire sur une frappe lointaine de Kerim Alajbegovic : 2-0. Peu après, Woltemade a lui-même transformé le penalty pour le 3-0, après une faute d’Almugera Kabar sur González.

Pour ne rien arranger, le NEC a aussi dû procéder à un changement forcé entre ces deux buts. Clément Bischoff, touché aux ischio-jambiers, a été remplacé par Dennis Geiger.

Cela dit, le NEC n’a pas été totalement privé d’occasions en première période. Noé Lebreton et Kabar ont vu leurs tentatives repoussées par Kamil Grabara, tandis que Bryan Linssen a tiré au-dessus.

En seconde période, il s’est d’abord passé beaucoup moins de choses. La Juventus s’en contentait, tandis que le NEC ne s’est montré quelque peu dangereux que sur une frappe lointaine de Geiger.

Dans le dernier quart d’heure, il y a tout de même encore eu deux buts : d’abord Zeki Çelik a marqué sur un centre en retrait de Randal Kolo Muani (4-0), puis Kolo Muani, parti dans le dos de la défense, a lui-même contourné Polster, sorti à sa rencontre, avant de pousser le ballon au fond pour le 5-0. Ce fut aussi le score final.