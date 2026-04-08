Le NAC Breda ne semble pas vouloir en rester là après la décision de la KNVB concernant le « passeportgate »

Le NAC Breda envisage de faire appel de la décision de la KNVB de ne pas prendre de mesures suite à l'alignement de Dean James lors du match Go Ahead Eagles - NAC, rapporte mercredi Voetbal International.

Il y a quelques semaines, le club de Breda a déposé une requête auprès de la KNVB afin de faire annuler la défaite 6-0 du NAC face aux Go Ahead Eagles. Selon l'actuel dix-septième du classement de la VriendenLoterij Eredivisie, James n'aurait pas été autorisé à jouer.

Selon la législation néerlandaise, le défenseur latéral indonésien n'aurait pas été autorisé à travailler, ce qui a conduit le NAC Breda à déposer une requête auprès de la KNVB.

La fédération néerlandaise de football a publié mercredi un communiqué indiquant qu'aucune mesure ne serait prise. Aucune sanction ne sera infligée et le match n'aura pas à être rejoué.

« Le procureur du football professionnel a décidé de ne pas prendre de mesures disciplinaires. Cela s’explique par le fait que ni le joueur ni le club n’étaient au courant des conséquences automatiques liées à l’acquisition d’une nationalité autre que la nationalité néerlandaise. De plus, il est apparu que les conséquences de l'acquisition d'une autre nationalité étaient largement méconnues au sein du football professionnel », indique le communiqué publié sur le site de la KNVB.

Selon Joost Blauwhof de Voetbal International, le NAC ne compte probablement pas en rester là. Le club serait en pourparlers avec des avocats pour examiner si un appel offre encore des possibilités.

Les enjeux sont importants pour « La Perle du Sud », d’autant plus que l’issue de cette affaire pourrait avoir une incidence sur le classement. Les Bredanaars occupent actuellement la dix-septième place, ce qui les exclut des barrages et les condamne à évoluer en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine.