Le NAC Breda et le Sparta se sont partagé les points dimanche après-midi. Au stade Rat Verlegh, le score était toujours de 0-0 après quatre-vingt-dix minutes de jeu.

Pour le NAC, candidat à la relégation, ce match à domicile contre le Sparta était un affrontement crucial, mais cela ne s’est pas vraiment vu en première mi-temps. Le jeu des deux équipes était médiocre, mais c’est surtout l’équipe locale qui a déçu au cours des 45 premières minutes.

Les visiteurs de Rotterdam n'ont pas non plus livré un football fantastique, mais se sont tout de même montrés dangereux à plusieurs reprises devant le but de Daniel Bielica. Ainsi, en première mi-temps, l'attaquant Tobias Lauritsen et Mitchell van Bergen, à deux reprises, se sont montrés quelque peu menaçants.

Les supporters du NAC n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est surtout l'attaquant Amine Salama qui en a fait les frais. Outre quelques sifflets, les supporters ont rapidement réclamé son remplacement. « On veut voir Reulen », pouvait-on entendre au Rat Verlegh Stadion.

Après la pause, le Sparta a encore donné quelques coups de poing, notamment une petite occasion de tir de Van Bergen, mais le match n’est pas devenu vraiment spectaculaire. Le gardien du Sparta, Joël Drommel, a tout de même dû s’étirer de tout son long à la 65e minute lorsque Mohamed Nassoh a pris le but spartiate à partie. Peu après, un corner du NAC a failli finir dans les filets.

Peu après, l'attaquant du Sparta Shunsuke Mito a failli profiter d'une erreur du NAC au milieu de terrain, mais après un excellent dribble, le Japonais s'est mis lui-même dans une position très difficile. Le score est donc resté de 0-0 à Breda.

Les deux équipes ont continué à multiplier les erreurs en deuxième mi-temps, mais la tension est restée à son comble. Le NAC a tenté d'intensifier la pression en fin de match pour arracher la victoire, mais n'a pas réussi à se montrer vraiment dangereux, à l'exception d'un coup de tête assez dangereux d'André Ayew. Le Sparta n'a pas non plus réussi à se créer de réelles occasions.

Grâce à ce match nul, l'équipe de Carl Hoefkens reste à la dix-septième place, à trois points derrière l'Excelsior, qui occupe la seizième place. Avec 42 points, le Sparta se classe huitième, une position qui lui donne droit aux barrages pour une place en coupe d'Europe.