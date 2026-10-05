Le NAC Breda va prendre les « mesures les plus sévères possibles » contre le supporter de 21 ans qui, samedi dernier, a allumé des feux d’artifice dans les toilettes du GelreDome lors du match à l’extérieur contre Vitesse. C’est ce qu’a indiqué le club brabançon lundi dans un communiqué publié sur son site.

La direction du NAC indique que l’allumage de ces puissants feux d’artifice et les éclats projetés ont fait trois supporters et deux stadiers blessés. Omroep Brabant assure qu’un suspect a depuis été arrêté.

« Selon les témoins, un feu d’artifice puissant, vraisemblablement un pétard de type nitraat, a été déclenché dans ou près de la cuvette des toilettes. L’explosion a fait voler la cuvette en éclats et des morceaux ont été projetés dans les toilettes », reconstitue la chaîne régionale au sujet de l’incident survenu dans le stade de Vitesse.

Après les faits, un supporter du NAC a été extrait du parcage visiteurs et remis à la police. « Cet homme de 21 ans originaire de Woudrichem a été arrêté pour violences et dégradations. Il n’a pas encore été officiellement établi quel type de feu d’artifice a été utilisé lors de l’explosion. »

Le NAC prend cette affaire très au sérieux, comme l’a souligné le directeur général Remco Oversier. « Dans l’attente de l’enquête, nous allons prendre les mesures les plus sévères possibles pour punir la personne à l’origine de cet acte avec des feux d’artifice. Le NAC condamne également fermement les autres incidents et travaille avec les services de sécurité pour en dresser l’état des lieux. Le club prendra les mesures appropriées là où cela sera nécessaire. »

Après Vitesse - NAC, la situation a été agitée et la police antiémeute a mis trois quarts d’heure à rétablir l’ordre. Pendant et après le match à Arnhem, six arrestations au total ont été effectuées.

Le NAC a été soutenu contre Vitesse par 1 000 supporters ayant fait le déplacement. Les joueurs de Breda semblaient se diriger vers la victoire, mais Naoufal Bannis a sauvé un point pour Vitesse dans les derniers instants (2-2).