La plateforme Netflix a annoncé avoir obtenu les droits audiovisuels exclusifs de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre, une nouvelle étape destinée à renforcer sa présence sur le marché de la diffusion sportive en direct, avec la couverture de l'ensemble des matches d'un tournoi qui célébrera le centenaire de la première édition du Mondial.

Le tournoi se déroulera avec la participation des pays hôtes, l'Espagne, le Maroc et le Portugal. La couverture annoncée par la plateforme comprend la diffusion intégrale en direct des 104 matches, ainsi que la production d'un contenu complet avant, pendant et après chaque rencontre, dans un style espagnol, en plus de résumés quotidiens des principaux faits marquants et des moments forts de la compétition.

Bela Bajaria, directrice du contenu de Netflix, a souligné l'importance populaire et culturelle de la Coupe du monde en déclarant : « Peu d'événements rassemblent les gens autant que la Coupe du monde. »

Elle est revenue sur les expériences des éditions précédentes, évoquant la passion, la fierté et les histoires que reflète le tournoi, qui deviennent une partie de la culture des pays hôtes et restent gravées dans la mémoire de générations successives.

De son côté, Mattias Grafström, secrétaire général de la Fédération internationale de football (FIFA), a salué ce partenariat, affirmant que l'édition 2030 sera exceptionnelle et que les deux parties partagent l'objectif de rapprocher le football du public et de permettre au plus grand nombre de supporters possible de profiter de l'intensité des compétitions.

Afin de garantir que le tournoi atteigne une large audience, l'accord prévoit la diffusion gratuite d'un match par jour, ainsi que la mise à disposition d'un ensemble de rencontres sur un réseau télévisé national gratuit, comprenant tous les matches de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale, ce qui permettra au public de suivre les principaux temps forts du tournoi sans avoir besoin d'un abonnement payant à la plateforme.

Le partenariat entre Netflix et la FIFA ne se limite pas au Mondial masculin, puisqu'il s'étend aux droits de diffusion des deux éditions de la Coupe du monde féminine de 2027 et 2031, prévues respectivement au Brésil et aux États-Unis, conformément aux plans d'organisation annoncés.