Le ministre Van Weel intervient : les matches de football désormais définitivement arrêtés beaucoup plus rapidement

Les matches de football aux Pays-Bas seront désormais interrompus immédiatement et définitivement lorsque des supporters jettent ou tirent des feux d’artifice sur la pelouse ou en direction d’autres tribunes. Le conseil des compétitions a inscrit cette mesure dans le protocole, a indiqué le ministère de la Justice et de la Sécurité après concertation notamment avec la KNVB et la police.

Les règles concernant les incidents liés aux feux d’artifice sont ainsi considérablement durcies. Alors qu’auparavant les matches pouvaient encore être temporairement interrompus puis repris plus tard, ce ne sera désormais plus le cas dans de telles situations.

« On n’interrompt plus, on n’attend plus pour voir, non : c’est arrêté. Tout le monde rentre chez soi », a déclaré le ministre de la Justice David van Weel à l’issue du conseil des ministres. Le ministre VVD veut que les supporters sachent de manière beaucoup plus claire et prévisible quelles sont les conséquences d’un mauvais comportement dans les stades.

Selon Van Weel, il faut en outre éviter que des discussions surgissent sur l’application des règles. « Pour que chacun sache : l’intimidation ou la menace ne vous permettront pas d’y échapper ici. C’est tout simplement comme ça. »

La nouvelle mesure doit aussi faire en sorte que les maires ou les directeurs de club, individuellement, ne puissent plus exercer d’influence sur la décision de reprendre malgré tout un match après un tel incident. Lorsqu’un feu d’artifice est jeté ou tiré sur la pelouse ou vers d’autres tribunes, l’arrêt définitif sera donc immédiat.

La KNVB travaille entre-temps à des « mesures supplémentaires contre les feux d’artifice dans les stades ». La fédération ne précise pas encore en quoi consisteront exactement ces mesures, tandis que les organisations concernées étudient également quelles « possibilités technologiques » peuvent être déployées contre les mauvais comportements autour des matches.

Le mois dernier, de vives tensions avaient encore éclaté lors du match entre le SC Cambuur et Feyenoord. Cette rencontre a été interrompue après que des hooligans de Feyenoord ont allumé de nombreux feux d’artifice, faisant sept blessés parmi les supporters de Cambuur, mais le match n’a finalement pas été arrêté définitivement.

Le week-end dernier, en revanche, la situation a bien dégénéré lors de FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Ce match a été définitivement arrêté après que des supporters du club à domicile ont d’abord jeté des feux d’artifice sur la pelouse et qu’après la reprise, de nouveaux objets, cette fois des gobelets, ont de nouveau atterri sur l’aire de jeu.