Le milieu de terrain Jamiro Monteiro, qui a participé à la Coupe du monde, effectue un transfert au sein de l’Eredivisie

Jamiro Monteiro est officiellement joueur du NEC. Le club de Nimègue l’a annoncé via ses canaux officiels. Le milieu de terrain de 32 ans était sans club après l’expiration de son contrat avec le PEC Zwolle. Il s’est engagé à Nimègue jusqu’en juin 2028.

« Jamiro apporte une grande expérience, acquise aussi bien en Eredivisie qu’à l’étranger et au niveau international », a déclaré Carlos Aalbers, directeur technique du NEC. « Il joue avec une grande intensité et s’intègre donc parfaitement dans le style de jeu du NEC. »

Plus tôt dans la journée, le journaliste Mounir Boualin avait déjà annoncé que le club était sur le point de recruter Monteiro. L’accord définitif est désormais officialisé : le milieu de terrain portera le numéro 35.

Né à Rotterdam, il a porté les couleurs du PEC pendant deux saisons, prenant part à 52 rencontres et se distinguant par cinq buts et autant de passes décisives.

Convoité par le club néerlandais, le milieu de terrain a également porté les couleurs du SC Cambuur, d’Heracles Almelo, du FC Metz, du Philadelphia Union, des San Jose Earthquakes et du Gaziantepspor au cours de sa carrière.

Le milieu de terrain a brillé lors de la Coupe du monde, atteignant les seizièmes de finale avec le Cap-Vert et alignant des titularisations contre l’Espagne (0-0), l’Uruguay (2-2), l’Arabie saoudite (0-0) et l’Argentine (défaite 3-2 après prolongation).

Le club avait déjà renforcé son effectif avec les arrivées de Perr Schuurs, Kaj Sierhuis, Adam Tahaui et Tobias Storm. Kodai Sano, lui, quitte le club pour rejoindre le TSG Hoffenheim.