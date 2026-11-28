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L'attaque du Milan connaîtra inévitablement un petit bouleversement lors du mercato de janvier. Le choix de miser sur Goncalo Ramos ne porte ses fruits que dans une certaine mesure : l'attaquant portugais aide beaucoup ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais son total de buts reste bien trop faible par rapport aux attentes du début de saison.

De là, compte tenu aussi des difficultés de Francesco Camarda, la nécessité de recruter un renfort offensif capable de prendre le relais de l'ancien joueur du PSG ou de jouer à ses côtés. Le rêve, évoqué ouvertement par le propriétaire Gerry Cardinale, est Endrick, du Real Madrid. Mais selon Matteo Moretto, le futur directeur sportif Krosche commence à étudier d'autres pistes, et le nom d'Arnaud Kalimuendo refait surface.

UN NOM QUI REVIENT : Le Milan avait déjà Kalimuendo dans son viseur il y a plusieurs saisons, lorsque le Français d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo, était passé du PSG à Rennes, où il a véritablement explosé. L'opération n'avait pas abouti, notamment parce que Nottingham Forest s'était positionné sur l'attaquant né en 2002 et l'avait recruté pour environ 30 millions d'euros, au terme d'une année conclue avec 18 buts et 4 passes décisives en 34 matches entre la Ligue 1 et la Coupe de France.

IL NE BRILLE PAS EN PREMIER LEAGUE : Son adaptation à la Premier League ne s'est pas passée au mieux : il a de fait passé la première partie de la saison dernière sur le banc et n'a inscrit que deux buts, lors des deux derniers matches de Ligue Europa. D'où la décision de le prêter en janvier pour qu'il se relance. Mais cette saison, son impact ressemble à celui de l'année précédente : seulement 5 apparitions et 50 minutes de jeu au total en Premier League. Un nouveau départ en janvier semble inévitable.

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KROSCHE LE CONNAÎT BIEN : Le prêt de janvier dernier ne l'avait toutefois pas conduit dans n'importe quelle équipe. Kalimuendo avait rejoint l'Eintracht Francfort, en Bundesliga, où il s'était pleinement relancé. Redevenu titulaire, il avait évolué aussi bien en pointe que sur les deux ailes et contribué à redresser la situation du club au classement avec 6 buts et 1 passe décisive en 19 apparitions.



Le dirigeant qui avait décidé de miser sur lui en janvier dernier était précisément Markus Krosche, qui deviendra bientôt officiellement le nouveau directeur sportif du Milan et commence déjà à étudier le marché pour compléter l'effectif de Ruben Amorim.

OUI À UN PRÊT, GIMENEZ NE REVIENDRA PAS : Nottingham Forest pourrait de nouveau accepter un prêt, éventuellement assorti d'une option d'achat fixée à l'avance. Le Milan pourrait ainsi, d'un seul coup, éviter d'affaiblir Goncalo Ramos et obtenir un autre atout offensif polyvalent, capable de jouer à d'autres postes. La priorité reste évidemment Endrick, mais si la mission des agents à Madrid pour demander son transfert n'aboutit pas, la piste Kalimuendo pourrait alors prendre de l'ampleur.

En revanche, un retour de Santiago Gimenez à Milan en provenance de Porto n'est pas envisagé. Le Milan n'a pas l'intention d'interrompre son prêt, malgré l'impact très limité du Mexicain sous les ordres de Francesco Farioli, qui lui préfère aussi bien Samu Agheowa que l'autre ancien joueur du Milan, André Silva. Gimenez, qui retrouve lentement une condition physique optimale, ne pense pas non plus, par fierté, à revenir à Milan pour l'instant. Mais si la situation perdure, il pourrait lui-même se remettre sur le marché et envisager d'autres destinations.