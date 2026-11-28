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L’attaque du Milan AC connaîtra inévitablement une mini-révolution lors du mercato de janvier. Le choix de miser sur Goncalo Ramos ne porte ses fruits que jusqu’à un certain point : l’attaquant portugais aide ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes, mais son total de buts reste bien trop faible au regard des attentes du début de saison.

Compte tenu également des difficultés de Francesco Camarda, le club doit donc renforcer son attaque avec un joueur capable d’alterner avec l’ancien joueur du PSG ou d’évoluer à ses côtés. Le rêve, évoqué aussi par le propriétaire Gerry Cardinale, reste Endrick, du Real Madrid. Mais selon Matteo Moretto, le futur directeur sportif Krosche commence à étudier d’autres options, et le nom d’Arnaud Kalimuendo revient sur la table.

UNE PISTE QUI REFAIT SURFACE : Le Milan AC avait déjà Kalimuendo dans son viseur il y a plusieurs saisons, lorsque le Français d’origine congolaise, de la République démocratique du Congo, était passé du PSG à Rennes, où il s’est véritablement révélé. L’opération n’avait pas abouti, notamment parce que Nottingham Forest avait jeté son dévolu sur l’attaquant né en 2002. Le club l’avait recruté pour environ 30 millions d’euros après une saison conclue avec 18 buts et 4 passes décisives en 34 matches, entre la Ligue 1 et la Coupe de France.

IL NE BRILLE PAS EN PREMIER LEAGUE : Son adaptation à la Premier League ne s’est pas déroulée au mieux. Il a passé de fait la première partie de la saison dernière sur le banc et n’a inscrit que deux buts, lors des deux derniers matches de Ligue Europa. Le choix a alors été fait de le prêter en janvier pour qu’il retrouve son niveau. Mais cette saison, son temps de jeu ressemble à celui de l’année précédente : seulement 5 apparitions et 50 minutes disputées en Premier League. Un nouveau départ en janvier paraît inévitable.

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KROSCHE LE CONNAÎT BIEN : Le prêt de janvier dernier ne l’avait toutefois pas conduit dans n’importe quel club. Kalimuendo avait rejoint l’Eintracht Francfort, en Bundesliga, où il s’était pleinement relancé. Redevenu titulaire, aussi bien en pointe que sur les deux ailes, il avait contribué à redresser la situation du club au classement avec 6 buts et 1 passe décisive en 19 apparitions.



Et le dirigeant qui avait décidé de miser sur lui en janvier dernier n’était autre que Markus Krosche, qui deviendra bientôt officiellement le nouveau directeur sportif du Milan AC et commence déjà à étudier le marché pour compléter l’effectif de Ruben Amorim.

UN PRÊT ENVISAGEABLE, GIMENEZ NE REVIENDRA PAS : Nottingham Forest pourrait de nouveau accepter un prêt, éventuellement assorti d’une option d’achat fixée à l’avance. Le Milan AC pourrait ainsi, d’un seul coup, éviter d’affaiblir Goncalo Ramos et disposer d’un autre joueur offensif polyvalent, capable aussi d’évoluer dans d’autres zones du terrain. La priorité reste évidemment Endrick, mais si la démarche des agents à Madrid pour demander son transfert n’aboutit pas, la piste Kalimuendo pourrait prendre de l’ampleur.

En revanche, un retour de Santiago Gimenez à Milan depuis Porto n’est pas envisagé. Le Milan AC n’a pas l’intention d’interrompre son prêt, malgré un impact loin d’être marquant du Mexicain sous les ordres de Francesco Farioli, qui lui préfère aussi bien Samu Agheowa que l’autre ancien Milanais André Silva. Gimenez, qui retrouve lentement une condition physique optimale, n’envisage pas non plus à ce jour, par fierté, de revenir à Milan. Mais si la situation se prolonge, il pourrait lui-même chercher une autre destination sur le marché des transferts.