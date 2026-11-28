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L'attaque du Milan AC connaîtra inévitablement un petit remaniement lors du mercato de janvier. Le choix de miser sur Goncalo Ramos ne porte ses fruits que jusqu'à un certain point : l'attaquant portugais aide ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais son total de buts reste bien trop faible au regard des attentes du début de saison.

Avec les difficultés de Francesco Camarda, le club doit donc renforcer son attaque avec un joueur capable d'alterner avec l'ancien joueur du PSG ou d'évoluer à ses côtés. Le rêve, également affiché par le propriétaire Gerry Cardinale, est de recruter Endrick, du Real Madrid. Mais selon Matteo Moretto, le futur directeur sportif Krosche commence à étudier d'autres pistes, et le nom d'Arnaud Kalimuendo revient sur la table.

UNE PISTE QUI REFAIT SURFACE : Le Milan AC avait déjà Kalimuendo dans son viseur il y a plusieurs saisons, lorsque le Français d'origine congolaise, de République démocratique du Congo, était passé du PSG à Rennes, où il a véritablement explosé. L'opération n'avait pas abouti, notamment parce que Nottingham Forest avait jeté son dévolu sur l'attaquant né en 2002. Le club anglais l'avait recruté pour environ 30 millions d'euros après une saison conclue avec 18 buts et 4 passes décisives en 34 matches de Ligue 1 et de Coupe de France.

IL NE BRILLE PAS EN PREMIER LEAGUE : Son adaptation à la Premier League ne s'est pas passée au mieux. Il a passé de fait la première partie de la saison dernière sur le banc et n'a inscrit que deux buts, lors des deux derniers matches de Ligue Europa. D'où la décision de le prêter en janvier pour qu'il se relance. Mais cette saison, son début ressemble à celui de l'année précédente : seulement 5 apparitions et 50 minutes de jeu au total en Premier League. Un nouveau départ en janvier paraît inévitable.

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KROSCHE LE CONNAÎT BIEN : Kalimuendo n'avait toutefois pas été prêté à n'importe quel club en janvier dernier. Il avait rejoint l'Eintracht Francfort, en Bundesliga, où il s'était pleinement relancé. Redevenu titulaire, aussi bien en pointe que sur les deux ailes, il avait contribué à faire remonter le club au classement avec 6 buts et 1 passe décisive en 19 apparitions.



Or, le dirigeant qui avait décidé de miser sur lui en janvier dernier n'était autre que Markus Krosche. Il deviendra bientôt officiellement le nouveau directeur sportif du Milan AC et commence déjà à étudier le marché pour compléter l'effectif à la disposition de Ruben Amorim.

UN PRÊT ENVISAGEABLE, PAS DE RETOUR POUR GIMENEZ : Nottingham Forest pourrait de nouveau accepter un prêt, éventuellement assorti d'une option d'achat fixée à l'avance. Le Milan AC pourrait ainsi renforcer son attaque sans réduire le rôle de Goncalo Ramos, tout en obtenant un joueur polyvalent utilisable ailleurs sur le terrain. Endrick reste évidemment la priorité, mais si les agents ne parviennent pas à obtenir son départ lors de leur mission à Madrid, la piste Kalimuendo pourrait prendre de l'ampleur.

En revanche, un retour de Santiago Gimenez à Milan depuis Porto n'est pas envisagé. Le Milan AC n'a pas l'intention d'interrompre son prêt, malgré les débuts peu convaincants du Mexicain sous les ordres de Francesco Farioli. Ce dernier lui préfère Samu Agheowa ainsi qu'André Silva, lui aussi ancien joueur du Milan AC. Gimenez, qui retrouve lentement une condition physique optimale, n'envisage pas non plus, par fierté, de revenir à Milan pour le moment. Mais si la situation se prolonge, il pourrait lui-même chercher une autre destination.