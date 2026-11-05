Le mieux payé d'Europe : Harry Kane touche un salaire record au Bayern Munich

L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, est devenu le joueur le mieux payé d'Europe après la prolongation de son contrat avec le club bavarois ce jeudi.

Le Bayern Munich a annoncé officiellement la prolongation du contrat de Harry Kane, récemment sacré Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du monde pour l'année 2026, qui restera ainsi avec l'équipe jusqu'en juin 2029, mettant fin aux spéculations sur son avenir.

Selon les informations en provenance d'Allemagne, rapportées par le journal anglais « Daily Mail », la prolongation du contrat a fait grimper le salaire hebdomadaire de Harry Kane à la somme astronomique de 400 000 livres sterling, ajoutant qu'il s'agirait là du salaire de base le plus élevé d'Europe.

Kane a inscrit 73 buts en 65 matchs avec son club et sa sélection la saison dernière, ce qui lui a valu de remporter le Ballon d'Or devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue la semaine dernière à Londres.

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Par ailleurs, le capitaine de l'équipe d'Angleterre a marqué 156 buts en 161 matchs depuis son arrivée au Bayern Munich en provenance de Tottenham Hotspur en 2023 pour 86 millions de livres sterling.

Kane allait entamer les six derniers mois de son contrat avec le Bayern Munich, mais tout espoir d'un retour en Premier League pour battre le record de buts d'Alan Shearer s'est envolé, puisqu'il s'est engagé pour trois années supplémentaires avec le champion d'Allemagne.

Kane n'avait jamais remporté le moindre titre avant de rejoindre le Bayern Munich, mais il s'est bien rattrapé ces deux dernières années, remportant deux titres de champion d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne et deux Supercoupes d'Allemagne.

Avec la sélection anglaise, Kane a conduit l'Angleterre à son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1966 cet été, les Three Lions ayant décroché la médaille de bronze, Kane inscrivant six buts en sept matchs avec l'équipe de l'entraîneur Thomas Tuchel.