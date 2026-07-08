Le Mexique nomme une légende nationale pour succéder au sélectionneur Javier Aguirre

Rafael Márquez est officiellement le nouveau sélectionneur du Mexique. L’ancien défenseur, passé notamment par le FC Barcelone, succède à Javier Aguirre, qui a quitté ses fonctions comme prévu après la Coupe du monde.

Dans le cadre du « Proyecto Deportivo 2030 », plan sportif pluriannuel lancé en août 2024 par la Fédération mexicaine de football, Márquez avait été désigné comme l’un des adjoints d’Aguirre avant de prendre, conformément au calendrier, les rênes de l’équipe nationale.

Le Mexique, éliminé en huitièmes de finale par l’Angleterre (2-3) après un Mondial à domicile globalement réussi, vise désormais la Coupe du monde 2030, où il entendra atteindre son apogée.

Considéré comme l’un des footballeurs mexicains les plus célèbres et les plus titrés de l’histoire, Márquez bénéficie depuis longtemps de la confiance de la Fédération mexicaine, qui a toujours suivi son parcours avec attention.

Il a entamé sa carrière d’entraîneur en 2020-2021 avec les moins de 16 ans de la Real Sociedad, obtenant au passage sa licence UEFA Pro. Ses performances convaincantes l’ont ensuite conduit sur le banc de la réserve du FC Barcelone.

Dès la saison 2022/23, il a immédiatement fait forte impression avec 16 victoires, 13 matchs nuls et 9 défaites, permettant aux jeunes du Barça de terminer quatrièmes et de se qualifier pour les barrages d’accession.

En 2023/24, il franchit un nouveau cap : son équipe termine troisième (21 victoires, 7 nuls, 10 défaites), confirmant son statut de jeune entraîneur à suivre au sein du Barça.

Ses performances ont définitivement convaincu la Fédération mexicaine de football, qui l’a nommé en 2024 adjoint de Javier Aguirre. À 47 ans, Márquez aborde désormais le plus grand défi de sa carrière : qualifier El Tri pour la Coupe du monde 2030.