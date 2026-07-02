Le Mexique n’est pas le Congo… Henry : « Dans ce cas, l’Angleterre quittera la Coupe du monde »

Thierry Henry, légende de l’équipe de France, a lancé un avertissement à l’équipe d’Angleterre avant son match très attendu contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, affirmant que les « Trois Lions » ne parviendraient pas nécessairement à réitérer leur remontée s’ils encaissaient à nouveau un but dès le début de la rencontre.

Mercredi dernier, en 32es de finale, les Anglais avaient pourtant été menés dès la 7^e minute par la République démocratique du Congo, avant que Harry Kane ne les conduise à la victoire 2-1 en inscrivant les deux buts décisifs. Lundi matin, au stade Azteca, l’Angleterre défiera donc le Mexique.

La sélection mexicaine aborde la rencontre avec un moral au beau fixe : elle a remporté ses quatre matches de la compétition face à l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la République tchèque et l’Équateur, sans encaisser le moindre but.

Selon l’ancien attaquant, les Three Lions affronteront un défi plus complexe face aux hôtes, d’autant que le Mexique évolue régulièrement à plus de 2 200 mètres d’altitude, des conditions auxquelles les joueurs anglais n’ont pas eu le temps de s’acclimater.

« Je ne veux pas m’avancer trop vite sur le sujet, mais il faut accepter cette réalité », a déclaré Henry dans des propos rapportés par le journal britannique « Metro » et repris par la chaîne « Fox Sports ». « Si l’Angleterre aborde le match contre le Mexique de la même manière qu’elle a abordé la rencontre d’aujourd’hui, les choses seront complètement différentes. »

L’ancienne star d’Arsenal a ajouté : « Il y a le facteur de l’altitude, et nous ne savons pas non plus quelles seront les conditions météorologiques. Il y a une grande différence entre jouer dans un stade couvert et jouer en plein air. »

Il a poursuivi : « Si le Mexique joue au même niveau que face à l’Équateur, je ne pense pas qu’il sera facile de remonter au score face à une équipe qui n’a encore encaissé aucun but dans ce tournoi. »

La star française a souligné que Harry Kane demeurait l’atout majeur de la sélection anglaise, mais il a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas compter uniquement sur lui, déclarant : « Nous savons tous que Harry Kane est capable de percer n’importe quelle défense à tout moment, mais il ne peut pas sauver l’équipe à chaque fois. »

Pour conclure, Henry a rappelé que l’Angleterre avait pu s’hydrater lors d’un arrêt de jeu face à la République démocratique du Congo, avant d’ajouter : « On ne peut pas aborder les rencontres de cette façon, et on ne disposera pas toujours de cette pause pour se réorganiser, car l’Équateur en a fait les frais par la suite. Au final, c’est Harry Kane qui a encore une fois sauvé l’Angleterre. »