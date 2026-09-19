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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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« Le meilleur en Afrique » : Sundowns crée la surprise face à Mendy après le choc des continents

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Édouard Mendy
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Sénégal

Qu'a déclaré le gardien sénégalais ?

Le club sud-africain des Mamelodi Sundowns a créé la surprise du Sénégalais Édouard Mendy, gardien de but d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, après avoir réussi à s'imposer face à son équipe sur le score de 2-1, dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs, lors d'une rencontre marquée par la supériorité de la formation sud-africaine, qui a conclu le match en sa faveur.

Après le coup de sifflet final, Mendy a évoqué le niveau affiché par les Sundowns durant la partie, reconnaissant la force de l'équipe et sa capacité à proposer un football de qualité, alors qu'Al-Ahli espérait sortir avec un résultat différent de cette confrontation disputée en Afrique du Sud.

Mendy a déclaré dans des propos télévisés après la rencontre : « Les Sundowns sont la meilleure équipe d'Afrique, sans aucun doute », un hommage clair du gardien sénégalais au niveau affiché par la formation sud-africaine face à Al-Ahli, après avoir éprouvé des difficultés à contenir son danger durant le match.

À lire aussi : Colère saoudienne, le choc d'Al-Ahli face aux Sundowns rouvre le dossier du Maroc et du Sénégal

Le gardien d'Al-Ahli a ajouté : « Les Sundowns font partie des meilleures équipes contre lesquelles j'ai joué de toute ma carrière », affirmant que la rencontre l'avait opposé à un adversaire doté de grandes qualités techniques, méritant les éloges pour ce qu'il a montré sur le terrain face à la formation saoudienne.

Il est à rappeler que les Sundowns ont été sacrés champions de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique qualificative pour la phase suivante de la Coupe intercontinentale. 

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