« Le meilleur de l'histoire »… Piqué met de côté ses différends avec Messi avant la finale de la Coupe du monde

Gérard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, a rendu hommage à Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, qu’il considère comme le meilleur joueur de l’histoire, à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne défiera l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey, en finale de la Coupe du monde.

Interrogé par la chaîne ESPN, le défenseur catalan a confié : « Ce serait une histoire incroyable si Messi parvenait à remporter la Coupe du monde deux fois de suite, à un moment où personne ne s'y attendait, compte tenu de son âge. »

Il ajoute : « En Espagne, nous l’avons déjà remportée en 2010, ce fut l’une des plus belles expériences de ma carrière, et la remporter à nouveau serait quelque chose de vraiment formidable. »

Interrogé sur la manière de contenir la star argentine, il a répondu : « Messi est le meilleur joueur de l’histoire, et peu importe que l’on mette un, deux ou trois joueurs à sa marque, car il trouvera toujours le moyen de faire la différence pour son équipe, que ce soit par un but, une passe décisive ou en laissant un coéquipier seul face au but. »

Il conclut : « L’Espagne doit s’en tenir à son identité : un pressing haut, une possession dominante et la maîtrise du jeu. »

Il conclut : « Si nous parvenons à le contenir loin de notre surface, l’Espagne pourra alors prendre un léger avantage. »

Ces déclarations interviennent malgré les relations tendues entre les deux hommes ces dernières années, notamment depuis le départ de la star argentine de Barcelone en 2021, Messi estimant que l’ancien défenseur espagnol avait été l’un des instigateurs de son départ.

L’ancien défenseur du FC Barcelone prend également l’exemple de l’Angleterre, qui menait 1-0 face à l’Argentine avant de reculer, d’encaisser deux buts tardifs et d’être éliminée en demi-finale de la Coupe du monde.

Piqué a expliqué : « L’Angleterre en est la preuve : pendant les 55 ou 60 premières minutes, elle menait au score et dominait, avant de reculer pour défendre, ce qui, à mon avis, a été une erreur manifeste. »

Et de conclure : « L’Espagne ne tombera pas dans ce piège, car elle possède un style de jeu bien défini et doit aborder la rencontre comme elle sait le faire. »