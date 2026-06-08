Le médecin de l’équipe danoise s’interroge à propos d’Eriksen : « A-t-il disputé son dernier match ? »

Le médecin de l’équipe du Danemark, Morten Boesen, a fait le point sur l’état de santé de Christian Eriksen. Il s’est exprimé à ce sujet sur la chaîne danoise TV2.

Dimanche soir, lors du match amical contre l’Ukraine (2-1), le milieu de terrain de 34 ans a reçu une décharge de son défibrillateur implanté et s’est effondré sur la pelouse.

Tard dans la soirée, le médecin d’équipe a fait le point sur l’état de santé du joueur, déjà victime d’un arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020 contre la Finlande (défaite 0-1).

De nombreux joueurs présents sur la pelouse en 2020 étaient également titulaires dimanche soir. « Cela a provoqué un retour brutal à l’un des pires moments de leur vie. Les réactions dans le vestiaire ont été vives et choquées », a déclaré le sélectionneur après la rencontre.

Le fait qu’Eriksen ait pu quitter la pelouse par ses propres moyens a toutefois apporté un soulagement relatif. « Il va bien, il est de bonne humeur et sa famille est à ses côtés. Il pourra bientôt rentrer chez lui. Le pacemaker a fait son travail. Il a voulu sortir du terrain de lui-même, c’est un bon signe », a conclu le médecin.

Reste à savoir si le milieu de terrain formé à l’Ajax et passé par Manchester United, entre autres, a disputé son dernier match en tant que footballeur professionnel.

« C’est à lui de décider. La question se pose, mais c’est une décision qu’il devra prendre lui-même. » Pour l’instant, le joueur n’a pas encore réagi.