Le match amical entre l’Ajax et le Panathinaïkos a été interrompu au bout de deux minutes

Le match amical entre l’Ajax et le Panathinaïkos a été interrompu samedi après-midi au bout de seulement deux minutes. L’arbitre Alex Bos a été contraint de suspendre temporairement la rencontre en raison d’un important lancer de feux d’artifice et de torches par les supporters de l’Ajax le long de la ligne de touche.

Presque immédiatement après le coup d’envoi, un épais nuage de fumée a envahi la pelouse d’Ermelo, rendant la visibilité insuffisante.

Pendant l’arrêt, les joueurs des deux équipes sont restés sur la pelouse tandis que les équipes techniques s’efforçaient de disperser la fumée. Après quelques minutes, la rencontre a pu reprendre.

Pour son premier match de préparation, l’Ajax a aligné Maarten Paes dans les buts. La défense était composée de Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas et Owen Wijndal, tandis que Youri Regeer, Oscar Gloukh et Sean Steur tenaient le milieu de terrain.

En attaque, le staff a aligné Steven Berghuis, Don-Angelo Konadu et Pharell Nash, ce dernier remplaçant au coup d’envoi Mika Godts, absent pour raisons personnelles.

Plusieurs joueurs manquaient à l’appel : Caio Henrique, Kasper Dolberg et Oliver Edvardsen n’étaient pas suffisamment en forme après une semaine d’entraînement incomplète.

Ce match face au Panathinaïkos ouvre la préparation estivale de l’Ajax. La rencontre se déroule sur la pelouse de l’EFC ’58 à Ermelo et est diffusée en direct sur les chaînes officielles du club.