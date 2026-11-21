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Le renouvellement des commissions permanentes de la Confédération africaine de football (« CAF »), annoncé à l’issue de l’assemblée générale tenue ce samedi à Abuja, la capitale nigériane, s’est traduit par une présence marocaine dans quatre commissions différentes.

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Quatre personnalités marocaines ont été nommées à des postes et des responsabilités liés aux compétitions de clubs, au développement du football et aux catégories de jeunes. Une décision qui renforce la représentation du Royaume au sein des instances de l’organisation continentale, tandis que Fouzi Lekjaa quitte la commission des finances dans la nouvelle composition.

Selon le site marocain « Hespress », le document relatif à la composition des nouvelles commissions permanentes, au nombre de huit, fait apparaître Abdellatif Mouktarid au sein de la commission des compétitions interclubs, présidée par le Ghanéen Kurt Okraku et chargée de superviser les compétitions continentales de clubs.

La nouvelle composition comprend également Taha Mansouri, à la présidence de la commission de développement du futsal et du beach soccer, Fathi Jamal, membre de la commission de développement technique, et Azzedine Yacoubi, membre de la commission des jeunes, chargée des compétitions et des programmes des catégories d’âge.

La nomination de Taha Mansouri à la tête de la commission de développement du futsal et du beach soccer apparaît comme l’un des postes les plus importants obtenus par les compétences marocaines dans la nouvelle composition. Une importance qui tient à la nature des dossiers que supervisera cette commission, dans un contexte d’intérêt croissant, sur le continent africain, pour l’élargissement de la pratique de ces deux disciplines et le développement de leurs compétitions, ainsi que pour le renforcement des programmes de formation et l’amélioration du niveau technique des sélections et des clubs engagés dans les compétitions continentales.

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Dans la répartition des responsabilités techniques, Fathi Jamal siégera au sein de la commission de développement technique, présidée par le Camerounais Samuel Eto’o, ancienne star du FC Barcelone et de l’Inter Milan, et qui réunit plusieurs personnalités issues de différentes fédérations africaines.

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Cette commission revêt une importance particulière au regard de ses missions, liées au développement des aspects techniques du jeu et à la mise à profit des expertises disponibles sur le continent, afin de soutenir les efforts visant à élever le niveau du football africain et à améliorer son système technique.

Azzedine Yacoubi, lui, représentera le Maroc au sein de la commission des jeunes, présidée par le Mozambicain Feizal Sidat, tandis que l’Ougandais Moses Magogo en occupe la vice-présidence. Cette commission est chargée des dossiers liés aux compétitions et aux programmes des catégories des moins de 23, 20 et 17 ans. Ces secteurs constituent l’un des axes du travail mené à l’échelle continentale pour développer les jeunes talents et offrir davantage d’occasions aux joueurs en devenir d’acquérir de l’expérience et de disputer des compétitions internationales.

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À l’inverse, la sortie de Fouzi Lekjaa de la commission des finances constitue l’un des principaux changements concernant la représentation marocaine, la nouvelle composition ayant vu la présence du Maroc se déplacer vers quatre autres dossiers. Un mouvement qui reflète la nouvelle répartition des responsabilités au sein des instances de la Confédération africaine de football.