Le Maroc inscrit les nations arabes dans l’histoire centenaire de la Coupe du monde

La sélection marocaine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde 2026 en battant le Canada 3-0 samedi soir lors des huitièmes de finale, validant ainsi son billet pour les quarts.

En quarts de finale, le Maroc défiera le vainqueur du match France-Paraguay, confirmant ainsi son statut parmi les huit meilleures nations du tournoi.

Au-delà de la qualification, cette victoire a inscrit l’histoire du football arabe : le premier but d’Ezzedine Ounahi a été le 100^e des sélections arabes en Coupe du monde, ouvrant ainsi aux nations arabes le club très fermé des « 100 buts ».

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Le festival offensif ne s’est pas arrêté là : Ounahi a inscrit le deuxième but de la rencontre, portant le total des réalisations arabes dans l’histoire de la Coupe du monde à 101, avant que Sofiane Rahimi ne vienne parachever le triplé des Lions de l’Atlas en signant le 102^e but arabe de l’épreuve.

Les Lions de l’Atlas visent désormais les demi-finales pour nourrir un peu plus leur rêve de titre mondial et maintenir le football arabe sous les projecteurs.