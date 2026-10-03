La sélection marocaine a validé sa qualification pour la Coupe d'Afrique des nations des jeunes (moins de 20 ans) après une victoire face à la sélection égyptienne (2-0) ce samedi au stade de l'Autorité du canal de Suez à Ismaïlia, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de l'Afrique du Nord.

Adam Baalal et Sami Bouhoudane ont inscrit les deux buts de la sélection marocaine aux 25e et 33e minutes, conduisant le Maroc à la victoire et portant son total à 7 points en tête des éliminatoires, s'assurant ainsi le billet pour la phase finale africaine, tandis que la sélection égyptienne reste bloquée à 6 points et recule à la deuxième place.

La confrontation entre l'Égypte et l'Algérie, prévue mardi prochain, est devenue décisive pour déterminer le deuxième qualifié pour la Coupe d'Afrique des nations, puisqu'un match nul suffit à l'Égypte pour assurer sa qualification, alors que l'Algérie a besoin d'une victoire pour arracher le billet, elle qui compte 4 points.

En revanche, les sélections de la Tunisie et de la Libye ont perdu leur chance de se disputer les deux billets de qualification, la Tunisie ayant atteint 3 points, contre un seul point pour la Libye, qui conclut son parcours par une confrontation avec le Maroc lors de la dernière journée, tandis que la sélection tunisienne bénéficie d'un repos.

Les éliminatoires de l'Afrique du Nord se déroulent à Ismaïlia du 24 septembre au 6 octobre 2026, avec la participation des sélections de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Les deux premiers se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, prévue au Ghana.