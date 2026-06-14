Le Maroc établit un nouveau record, tandis que le Brésil signe sa plus mauvaise performance depuis 2014

La sélection marocaine a imposé son jeu face au Brésil lors de leur rencontre d’hier soir dans le cadre de la Coupe du monde 2026, comme l’attestent les statistiques qui reflètent sa supériorité offensive.

Les « Lions de l’Atlas » ont ainsi établi un record dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde en réussissant 123 passes dans le dernier tiers du terrain, soit le meilleur total jamais enregistré par le Maroc en une seule rencontre de la compétition.

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En revanche, la sélection brésilienne a rencontré de grandes difficultés à contrôler le ballon dans les zones offensives, n’effectuant que 69 passes dans le dernier tiers du terrain, son plus faible total en Coupe du monde depuis le match contre la Colombie en 2014 (52 passes), d’après les données d’Opta.

Ismail El-Sibari avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas en se retrouvant seul face au gardien Alisson Becker (21^e), avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção d’une frappe splendide après une percée dans la surface (32^e).

Les deux sélections figurent dans le groupe C, où l’Écosse a battu Haïti 1-0 plus tôt dans la journée (heure de Greenwich).

Le Brésil rêve d'un sixième titre mondial, tandis que le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de la dernière édition (Qatar 2022), en terminant quatrième, une première dans l'histoire des sélections arabes et africaines.