Le Maroc arrache un précieux match nul face au Brésil grâce à une superbe réalisation d’Ismael Saibari

Le Maroc a entamé sa Coupe du monde par un précieux match nul face au Brésil. Dominateurs en première période, les Africains ont ouvert le score grâce à un magnifique lob d’Ismael Saibari, joueur du PSV. Vinícius Júnior a ensuite égalisé pour le Brésil, fixant le score final à 1-1. Plus tard dans la journée, l’Écosse et Haïti, les deux autres membres du Groupe C, s’affronteront à 3 h.

Côté brésilien, le sélectionneur Carlo Ancelotti a aligné Igor Thiago plutôt que Matheus Cunha en pointe, épaulé par Vinícius, Raphinha et Lucas Paquetá. En défense, Roger Ibañez a pris le couloir droit suite au forfait de Wesley França.

Chez les Marocains, Saibari a occupé le front de l’attaque, épaulé par Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi et Brahim Díaz. Noussair Mazraoui (ex-Ajax) a été aligné comme arrière gauche, tandis que le capitaine Achraf Hakimi était titularisé sur le côté droit.

Après une entame de match tranquille, la première occasion franche est revenue au Maroc : Mazraoui a percé côté gauche avant de centrer pour Neil El Aynaoui, dont la frappe a été repoussée in extremis. Quelques minutes plus tard, Hakimi a tiré à côté ; le ton était donné.

Les Marocains, de plus en plus entreprenants, profitent d’une série de passes imprécises des Brésiliens dans la construction du jeu, sans pour autant se créer de véritables occasions.

La première occasion brésilienne fut immédiate et de grande envergure : après une accélération sur la gauche, Vinícius adressa un centre parfait à Thiago, dont la tête, malgré une position idéale, manqua le cadre. Une opportunité gâchée qui allait peser lourd.

Juste avant la mi-temps, Díaz, qui avait reculé, a repéré la course de Saibari. Le meneur du Real Madrid a parfaitement anticipé le mouvement et a lancé son coéquipier, qui a filé entre Marquinhos et Gabriel Magalhães avant de lobber Alisson : 1-0.

La classe individuelle du Brésil a toutefois rapidement permis aux Auriverdes de revenir au score : un une-deux entre Bruno Guimarães et Vinícius, d’abord peu prometteur, a libéré Vini qui a battu El Aynaoui d’une frappe à 101 km/h dans le coin opposé (1-1).

Peu après, Paquetá, dont la demi-volée manquait de puissance, ne parvenait pas à conclure. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur le score de 1-1. Au retour des citrons, le Brésil maintenait la pression. La défense marocaine, bien que bousculée par moments, restait concentrée et repoussait les assauts.

Les deux formations adoptent alors un jeu plus calculé, sans pour autant éloigner le danger. Raphinha frôle le cadre, puis Saibari, signalé hors-jeu, expédie une frappe puissante. À un quart d’heure de la fin, Raphinha arme mieux son tir, mais Yassine Bounou repousse le danger.

Dans les dernières minutes, le Brésil semblait avoir plus de jus que le Maroc, visiblement émoussé. Mais la chance avait tourné : sur la dernière action, Alisson repoussait une frappe puissante d’El Aynaoui dans les arrêts de jeu, et le score restait à 1-1.