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Le Marocain Mourad Batna, ailier d'Al-Fateh, revient sur le devant de la scène en Roshn Saudi League. Jeudi soir, lors de la 13e journée, il a été le grand artisan de la victoire de son équipe face à Al-Riyadh (1-0), grâce à une frappe surpuissante qui a de nouveau mis en lumière ses qualités individuelles hors du commun.

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Le but de Batna porte sa signature : après avoir reçu le ballon sur le côté droit, il s'est mis en position de frappe sur son pied gauche avant de décocher un missile qui s'est logé dans le coin opposé, laissant le gardien d'Al-Riyadh impuissant et offrant à Al-Fateh trois points précieux.

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Ce but n'a pas seulement décidé de l'issue du match. Il a aussi remis en lumière le style de l'ailier marocain, que les défenseurs de la Roshn Saudi League ont l'habitude d'affronter sans que beaucoup parviennent à le neutraliser, alors même que sa manière de dribbler et de frapper est connue de tous.

Turki Al-Ajma met les défenseurs du championnat au défi à cause de Batna

Le journaliste Turki Al-Ajma a réagi à la performance du joueur marocain, soulignant sa capacité à répéter le même dribble face à tous les défenseurs, ce qui ne l'empêche pas de les éliminer et de créer le danger.

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Al-Ajma a déclaré sur la chaîne « Thmanyah » : « Quand le ballon arrive à Mourad Batna, toute l'Arabie saoudite sait qu'il va crocheter à droite, puis à gauche, puis frapper, et ça marche contre tous les latéraux. Pourquoi ? »

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Les propos d'Al-Ajma mettent en évidence un paradoxe intrigant dans le jeu de Batna : bien que ses mouvements soient désormais connus des défenseurs du championnat, il continue de s'appuyer sur la même recette, tirant profit de son habileté dans les changements de direction et de sa vitesse d'exécution, ainsi que d'un pied gauche puissant qui fait de lui une menace permanente sur le côté droit.

Une empreinte marocaine toujours présente en Roshn Saudi League

Le but inscrit contre Al-Riyadh confirme que Batna est toujours capable de faire la différence dans les matchs difficiles, surtout lorsqu'il dispose de l'espace nécessaire pour défier directement son défenseur. Il allie dribble et frappe, une combinaison qui fait de lui l'une des principales armes offensives d'Al-Fateh.

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Si ses adversaires savent ce qu'il compte faire dès que le ballon arrive dans ses pieds, l'arrêter reste un défi sans cesse renouvelé. Une situation qui résume la question posée par Al-Ajma : comment Batna parvient-il à tromper les défenseurs de la même manière, alors qu'ils savent parfaitement ce qui les attend ?