Le Marocain Mourad Batna a de nouveau attiré tous les regards en Roshn Saudi League, après avoir inscrit un magnifique coup franc qui a secoué les filets d'Al Hazem, offrant à Al Fateh une victoire haletante sur le score de 3-2, lors de la neuvième journée. L'international marocain replace ainsi son nom avec force parmi les professionnels étrangers ayant laissé une empreinte évidente sur les pelouses saoudiennes, et s'impose comme un sujet de conversation pour les médias sportifs grâce à sa longévité malgré son âge avancé.

La frappe de Batna n'a pas été qu'un simple but décisif dans une rencontre difficile : elle revêt aussi une valeur statistique remarquable, puisqu'il porte son total à 5 buts sur coups francs directs depuis son arrivée en Roshn League, se rapprochant ainsi du duo formé par le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Anderson Talisca, qui ne le devancent que d'une seule réalisation.

Une icône parmi les joueurs étrangers du championnat saoudien

Le niveau affiché par le joueur d'Al Fateh a suscité l'admiration de plusieurs journalistes saoudiens, qui ont salué sa capacité à préserver son influence technique et à apporter une réelle plus-value à son équipe, bien qu'il n'évolue pas dans l'effectif de l'un des grands clubs dotés d'un potentiel offensif considérable.

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Le journaliste Abdulaziz Al Ghayyamah a déclaré sur les chaînes saoudiennes « Al Riyadiyah » : « Mourad Batna est l'une des icônes des joueurs étrangers de notre championnat. C'est un joueur qui s'impose, et c'est la preuve de sa qualité. »

Cette appréciation reflète le statut atteint par Batna en championnat saoudien, lui qui est devenu l'une des principales clés du jeu d'Al Fateh, grâce à ses qualités dans les duels individuels, sa capacité à créer des occasions et à marquer, ainsi qu'à son talent dans l'exécution des coups de pied arrêtés, autant d'éléments qui lui confèrent une valeur dépassant les seuls chiffres.

Turki Al Ajmah : 36 ans et 95 contributions en championnat !

De son côté, le journaliste Turki Al Ajmah a exprimé sa grande admiration pour les prestations de la star marocaine, soulignant que Batna possède une personnalité technique dont les mouvements sont difficiles à anticiper, ainsi qu'une capacité à mettre en œuvre des solutions offensives même face à des adversaires qui connaissent son danger.

Al Ajmah a déclaré sur les chaînes « Thmanyah » : « Je reconnais que j'aime Mourad Batna. Ce joueur est différent des autres : en tant qu'adversaire, tu sais ce qu'il va faire, mais tu n'arrives pas à l'arrêter. »

Et d'ajouter : « On parle de 36 ans, et on parle de 95 contributions en championnat saoudien, avec un club qui n'est pas constamment offensif. »

Cet éloge met en lumière la capacité de Batna à continuer d'afficher un rendement offensif influent malgré son âge avancé, car son impact ne repose pas uniquement sur la vitesse, mais sur sa maîtrise technique et son bon choix du moment pour frapper ou passer, ce qui lui permet de faire la différence même dans les matchs compliqués.

Le secret du lien entre Batna et Al Fateh

Pour sa part, le journaliste Turki Al Dhabaan a salué les qualités du joueur marocain, estimant que sa valeur ne s'arrête pas à ce qu'il produit sur le terrain, mais s'étend à sa personnalité, à la manière dont il gère sa carrière et à son attachement à son rôle au sein d'Al Fateh, malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des offres d'autres clubs.

Al Dhabaan a déclaré sur les chaînes « Thmanyah » : « Mourad Batna est un joueur remarquable, et il ne se distingue pas seulement par son statut de vedette sur le terrain. »

Et de conclure : « Mourad est un joueur sage. Il a reçu des offres d'autres clubs mais il les a refusées parce qu'il connaît sa valeur à Al Fateh. Les deux passes décisives délivrées lors du match d'aujourd'hui ont montré la combativité qu'il possède, et il est l'un des piliers du club d'Al Fateh. »