La septième journée du championnat Joy de l'élite des moins de 21 ans a été marquée par l'éclosion d'un groupe de jeunes talents qui ont su laisser leur empreinte avec leurs clubs, que ce soit en inscrivant des buts ou en contribuant aux victoires.

Louaï Al-Obaidi, attaquant d'Al-Hilal, a dominé la scène après avoir inscrit un doublé qui a mené son équipe à une victoire 3-0 face à Al-Fayha, tandis que Battal Al-Harthi et Ziyad Al-Shammari se sont illustrés en marquant chacun deux buts, aux côtés d'Abdulaziz Al-Shammari d'Al-Ittihad et de Turki Al-Ghamil d'Al-Hilal, dans la liste des cinq noms les plus marquants à suivre.

Louaï Al-Obaidi : star de la journée et doublé avec Al-Hilal

Louaï Al-Obaidi a mérité d'occuper le devant de la scène lors de la septième journée, après avoir inscrit deux buts dans la victoire d'Al-Hilal contre Al-Fayha sur le score de 3-0, confirmant sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers offensif.

Son doublé est intervenu aux 31e et 42e minutes, après avoir fait preuve d'un sens du but remarquable et d'une aptitude à exploiter les occasions, offrant à son équipe un net avantage avant la fin de la première période.

À lire aussi : le transfert du milliard embrase Al-Nassr : Ronaldo proche de détenir 20 % du club !

Al-Obaidi ne s'est pas contenté de marquer : il a aussi contribué à offrir à Al-Hilal un départ puissant vers la conquête des trois points, continuant d'imposer son nom parmi les talents offensifs les plus en vue de la compétition.

Battal Al-Harthi : un doublé qui donne à Al-Riyadh un élan offensif

Battal Al-Harthi a imposé son nom parmi les stars de la journée, après avoir inscrit un doublé pour l'équipe d'Al-Riyadh face à Al-Faisaly, lors d'une rencontre qui s'est soldée par un match nul 2-2.

Le joueur a su exploiter les occasions qui se sont présentées à lui, menant son équipe à inscrire deux buts dans un match qui a vu une lutte ouverte entre les deux formations.

Et bien qu'Al-Riyadh ne soit pas reparti avec les trois points, le rendement offensif d'Al-Harthi a été l'un des faits saillants de la rencontre, après avoir prouvé sa capacité à trouver le chemin des filets et à contribuer directement au résultat.

Ziyad Al-Shammari : brillance offensive dans une soirée de match nul palpitant

De son côté, Ziyad Al-Shammari a attiré les projecteurs avec Al-Tadamon, après avoir inscrit deux buts lors du match nul palpitant face à Al-Ahli sur le score de 3-3, dans l'une des rencontres les plus prolifiques de la journée.

La performance d'Al-Shammari a offert à son équipe une présence offensive remarquable face à un adversaire solide, confirmant sa capacité à exploiter les occasions dans les confrontations qui exigent une grande efficacité devant le but.

Et bien que la rencontre se soit terminée sans vainqueur, le doublé a fait du joueur l'un des noms individuels les plus marquants de la septième journée.

Abdulaziz Al-Shammari : un talent d'Al-Ittihad à suivre

Abdulaziz Al-Shammari représente l'un des noms prometteurs dans les rangs d'Al-Ittihad des moins de 21 ans, après avoir attiré l'attention par ses qualités offensives et ses capacités qui lui confèrent une souplesse de mouvement en dehors du poste d'attaquant classique.

Al-Shammari se distingue par sa capacité à se déplacer vers les côtés et à participer à la construction des attaques, en plus de la fibre offensive qu'il possède et qui l'aide à menacer le but adverse.

Sa présence dans la liste des stars les plus marquantes de la journée est intervenue à la faveur de la victoire d'Al-Ittihad sur Al-Taawoun sur le score de 2-1, et de son maintien parmi les talents dont les supporters de l'équipe attendent l'évolution au cours de la saison.

Turki Al-Ghamil : une nouvelle empreinte avec Al-Hilal

Turki Al-Ghamil a complété la liste des cinq stars, après avoir inscrit le troisième but d'Al-Hilal dans les cages d'Al-Fayha à la 69e minute, concluant la victoire de son équipe sur le score de 3-0.

Le but d'Al-Ghamil est venu confirmer l'importance de son rôle dans le dispositif offensif de l'équipe, surtout qu'il possède la capacité d'exploiter les espaces et de contribuer à la conclusion des attaques.

Par ailleurs, son éclat aux côtés d'Al-Obaidi a offert à Al-Hilal plus d'une source de danger au cours du match, l'équipe repartant avec une victoire alliant supériorité offensive et maintien d'une cage inviolée.

Entre les doublés d'Al-Obaidi, d'Al-Harthi et d'Al-Shammari, et les empreintes d'Abdulaziz Al-Shammari et de Turki Al-Ghamil, la septième journée a apporté une nouvelle preuve de la diversité des talents dans le championnat Joy de l'élite.

Et avec la poursuite de la compétition entre les clubs, la capacité de ces joueurs à répéter leurs performances et à faire progresser leur niveau demeure un facteur important dans le suivi de leur évolution, ainsi qu'une nouvelle occasion de prouver leur mérite pour accéder à des niveaux supérieurs dans le football saoudien.