Le lanceur d'alerte du scandale de Manchester City sans protection : la « menace de mort » le poursuit

Le Portugais Rui Pinto, à l'origine des fuites « Football Leaks » qui ont révélé des irrégularités financières imputées à Manchester City et provoqué une onde de choc dans le football européen, a lancé un avertissement sur les dangers qui pèsent sur sa vie, à la suite de la décision des autorités portugaises de mettre fin à son accès au programme de protection des témoins, qui lui garantissait un logement secret et une protection sécuritaire.

Dans une publication sur son compte de la plateforme X, Pinto a affirmé que la commission chargée du programme de protection des témoins l'avait informé de la fin de sa participation à celui-ci, estimant que cette décision l'exposait à un danger réel, alors qu'il reçoit des menaces de mort et que des craintes existent quant à une éventuelle tentative d'assassinat. Il a ajouté qu'il serait contraint de déménager dans les prochains jours vers un lieu tenu secret pour une durée indéterminée.

La défense de Pinto a contesté la décision de retrait de la protection, demandant aux autorités portugaises de la réexaminer et mettant en garde contre ses conséquences sécuritaires et juridiques, d'autant qu'un certain nombre de procédures judiciaires liées aux informations qu'il a révélées sont toujours en cours, selon ses avocats.

L'affaire Manchester City au cœur de la tempête

Parmi ses arguments pour contester la décision, l'équipe de défense s'est appuyée sur la poursuite des procédures liées aux fuites « Football Leaks », dont l'affaire Manchester City, qui fait l'objet d'accusations portant sur plus de 100 infractions présumées aux règles financières de la Premier League.

Les avocats estiment que la poursuite de ces affaires impose de prendre en compte les risques potentiels pour la sécurité de Pinto avant de mettre fin à la protection qui lui était accordée.

Les fuites « Football Leaks » avaient débuté en 2015, après que Pinto eut publié des documents confidentiels relatifs aux contrats des joueurs, à leurs transferts ainsi qu'aux transactions financières des clubs et des agents de joueurs, ce qui a conduit à l'ouverture d'enquêtes et de procédures judiciaires dans plusieurs pays européens et a mis en lumière des dossiers financiers ayant suscité une large controverse dans le football.

Les avocats de Pinto ont précisé que les menaces auxquelles il est exposé ne sont pas hypothétiques, soulignant qu'il avait été victime d'une agression à Lisbonne en avril dernier, et que des personnalités influentes disposant de ressources considérables figuraient parmi les noms cités dans les dossiers qu'il a révélés, alors que certaines procédures judiciaires liées à ces fuites sont toujours en cours.

Acquittement dans une nouvelle affaire après une condamnation précédente

En avril dernier, Pinto, âgé de 37 ans, a obtenu un acquittement de toutes les charges retenues contre lui lors d'un second procès au Portugal, après qu'un tribunal l'avait condamné en septembre 2023 pour des délits informatiques et une tentative d'extorsion visant un fonds d'investissement sportif, le condamnant à 4 ans de prison avec sursis.

Les autorités avaient arrêté Pinto en Hongrie en janvier 2019, où il résidait, avant de l'extrader vers le Portugal. Il a passé plus d'un an en détention provisoire, puis a accepté de coopérer avec les autorités dans d'autres enquêtes, ce qui leur a permis d'accéder à des données chiffrées qu'il détenait.

La décision de mettre fin à la protection soulève les inquiétudes de sa défense quant à sa sécurité, à un moment où les répercussions des fuites auxquelles son nom est associé restent présentes dans un certain nombre de dossiers judiciaires, au premier rang desquels l'affaire financière de Manchester City.