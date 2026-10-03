Le Portugais Rui Pinto, à l'origine des fuites « Football Leaks » qui ont révélé des irrégularités financières attribuées à Manchester City et semé le trouble dans le football européen, a lancé un avertissement selon lequel sa vie serait en danger, après la décision des autorités portugaises de mettre fin à son bénéfice du programme de protection des témoins, qui comprenait la mise à disposition d'un logement secret et une protection de sécurité.

Pinto a déclaré, dans une publication sur son compte sur la plateforme « X », que la commission responsable du programme de protection des témoins l'avait informé de la fin de sa participation à celui-ci, estimant que cette décision le plaçait face à un danger réel, alors qu'il reçoit des menaces de mort et que des craintes existent qu'il soit la cible d'une tentative d'assassinat, ajoutant qu'il serait contraint de déménager dans les prochains jours vers un lieu non révélé pour une durée indéterminée.

La défense de Pinto s'est opposée à la décision de retrait de la protection, demandant aux autorités portugaises de la réexaminer, et mettant en garde contre ses conséquences sécuritaires et juridiques, d'autant plus qu'un certain nombre de procédures judiciaires liées aux informations qu'il a révélées se poursuivent encore, selon ses avocats.

L'affaire Manchester City au cœur de la tempête

L'équipe de défense s'est appuyée, parmi ses justifications pour contester la décision, sur la poursuite des procédures liées aux fuites « Football Leaks », dont l'affaire Manchester City, qui fait face à des accusations d'avoir commis plus de 100 infractions présumées aux règles financières de la Premier League anglaise.

Les avocats estiment que la poursuite de ces affaires impose de prendre en compte les risques potentiels pour la sécurité de Pinto avant de mettre fin à la protection qui lui a été accordée.

Les fuites « Football Leaks » avaient débuté en 2015, après que Pinto a publié des documents secrets relatifs aux contrats des joueurs, à leurs transferts, aux transactions financières des clubs et aux agents de joueurs, ce qui a conduit à l'ouverture d'enquêtes et de procédures judiciaires dans un certain nombre de pays européens, et a mis en lumière des dossiers financiers qui ont suscité une large controverse dans le football.

Les avocats de Pinto ont précisé que les menaces auxquelles il est exposé ne sont pas hypothétiques, soulignant qu'il a été victime d'une agression à Lisbonne en avril dernier, et que des personnalités influentes disposant de ressources considérables figuraient dans les dossiers qu'il a révélés, tandis que certaines procédures judiciaires liées à ces fuites sont toujours en cours.

Acquittement dans une nouvelle affaire après une condamnation antérieure

En avril dernier, Pinto, âgé de 37 ans, a obtenu un verdict d'acquittement de toutes les charges retenues contre lui lors d'un deuxième procès au Portugal, après qu'un tribunal l'avait précédemment condamné en septembre 2023 pour des délits informatiques et une tentative d'extorsion d'un fonds d'investissement sportif, et l'avait condamné à 4 ans de prison avec sursis.

Les autorités avaient arrêté Pinto en Hongrie en janvier 2019, où il résidait, avant son extradition vers le Portugal, et il a passé plus d'un an en détention provisoire, puis il a accepté de coopérer avec les autorités dans d'autres enquêtes, ce qui leur a permis d'accéder à des données cryptées qu'il détenait.

La décision de mettre fin à la protection suscite les craintes de sa défense quant à sa sécurité, alors que les répercussions des fuites auxquelles son nom a été associé restent présentes dans un certain nombre de dossiers judiciaires, au premier rang desquels l'affaire financière de Manchester City.