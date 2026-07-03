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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le jour de la rencontre face à l’Égypte, la Ligue saoudienne se met à l’heure australienne

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Arabie saoudite
Al Nasr FC
Al Ittifaq
A. Papas
A. Postecoglou
Saudi Pro League
Australie
Égypte
É.-U.
Arabie saoudite

Les « Pharaons » se sont qualifiés pour les huitièmes de finale aux dépens des « Kangourous »

Hier, vendredi, le championnat saoudien a été marqué par une curieuse coïncidence, alors que se tenait le dernier match des sélections arabes en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, entre l’Égypte et l’Australie.

Les Pharaons l’ont emporté aux tirs au but face aux Socceroos, vendredi à Dallas (États-Unis), s’ouvrant pour la première fois de leur histoire les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Quelques heures avant cette rencontre, deux clubs saoudiens ont officialisé l’arrivée d’entraîneurs australiens pour les diriger lors de la saison 2026-2027.

Al-Ittifaq a frappé le premier en officialisant, vendredi matin, l’arrivée de l’Australien Arthur Papas, fraîchement couronné meilleur entraîneur du championnat japonais avec Cerezo Osaka.

Quelques heures plus tard, Al-Nassr a surpris en officialisant l’arrivée d’un second technicien australien, Ange Postecoglou, qui dirigera l’équipe durant les deux prochaines saisons et succédera ainsi au Portugais Jorge Jesus.

Mardi prochain, à Atlanta, l’Égypte défiera le vainqueur du match entre l’Argentine et le Cap-Vert, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques instants.

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