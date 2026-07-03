Le jour de la rencontre face à l’Égypte, la Ligue saoudienne se met à l’heure australienne

Hier, vendredi, le championnat saoudien a été marqué par une curieuse coïncidence, alors que se tenait le dernier match des sélections arabes en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, entre l’Égypte et l’Australie.

Les Pharaons l’ont emporté aux tirs au but face aux Socceroos, vendredi à Dallas (États-Unis), s’ouvrant pour la première fois de leur histoire les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Quelques heures avant cette rencontre, deux clubs saoudiens ont officialisé l’arrivée d’entraîneurs australiens pour les diriger lors de la saison 2026-2027.

Al-Ittifaq a frappé le premier en officialisant, vendredi matin, l’arrivée de l’Australien Arthur Papas, fraîchement couronné meilleur entraîneur du championnat japonais avec Cerezo Osaka.

Quelques heures plus tard, Al-Nassr a surpris en officialisant l’arrivée d’un second technicien australien, Ange Postecoglou, qui dirigera l’équipe durant les deux prochaines saisons et succédera ainsi au Portugais Jorge Jesus.

Mardi prochain, à Atlanta, l’Égypte défiera le vainqueur du match entre l’Argentine et le Cap-Vert, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques instants.