Chelsea est en tête d'une course acharnée pour recruter la star de Bournemouth et de l'équipe d'Angleterre Alex Scott au cours de la prochaine période.

Scott est arrivé à Bournemouth en provenance de Bristol City en 2023, et a poursuivi son parcours pour devenir l'un des milieux de terrain les plus convoités de Premier League au cours des trois dernières années.

Le joueur de 23 ans a reçu sa première convocation en équipe première d'Angleterre en novembre dernier, et c'est peut-être par malchance qu'il a manqué une place dans la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.

Néanmoins, Scott a disputé son premier match avec l'équipe première lors de la rencontre de Ligue des nations entre les Three Lions et la République tchèque mardi soir, lorsqu'il est entré en remplacement d'Elliot Anderson à la 70e minute sur la pelouse de la Fortuna Arena de Prague.

Tout au long de l'été, l'avenir de Scott a fait l'objet d'intenses spéculations dans les médias, l'élite du football anglais suivant de près sa progression depuis un certain temps.

Selon le journal « Telegraph », Chelsea a depuis pris les devants pour obtenir la signature de Scott, après que Bournemouth a refusé une offre de 60 millions de livres sterling vers la fin de la période des transferts.

Chelsea chercherait activement à renforcer les options du milieu de terrain de Xabi Alonso en janvier et l'été prochain, après l'échec d'une dernière tentative de recruter le joueur de Monaco Lamine Camara le mois dernier.

Selon ce que rapporte le journal « Metro », l'insistance de Bournemouth à ne pas vendre Scott durant l'été n'a pas diminué l'intérêt de Chelsea.

On dit également qu'Arsenal et Liverpool surveillent de près la situation de Scott, et il est attendu qu'ils offrent une forte concurrence si Chelsea décide d'intensifier ses démarches.

Le contrat actuel de Scott avec Bournemouth court jusqu'en juin 2028.

Des rapports faisaient état cet été qu'il faudrait probablement une offre supérieure à 80 millions de livres sterling pour convaincre Scott de quitter le Vitality Stadium.

Après la performance remarquable livrée par Scott face à la Croatie samedi dernier, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Tuchel, a qualifié le joueur de Bournemouth de « joueur complet ».

L'entraîneur allemand a déclaré aux journalistes après la victoire écrasante de l'Angleterre 7-0 : « Première titularisation, et quelle titularisation. Quelle performance ! »

Il a ajouté : « Il possède actuellement une maîtrise exceptionnelle du ballon, sa capacité à prendre des décisions est à son plus haut niveau, et il joue avec une grande confiance. Il est très actif, très confiant, et fournit un gros effort sans le ballon ; c'est un joueur complet en ce moment. »