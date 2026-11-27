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Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a retrouvé le chemin des filets face à sa victime préférée en Roshn Saudi League, après un mois entier de disette offensive.

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Al-Ittihad s'est imposé 1-0 face à Neom, ce vendredi , au stade de la Cité sportive Prince-Abdallah-Al-Faisal de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

En-Nesyri a débuté la rencontre sur le banc, l'Allemand Jens Fissing, entraîneur d'Al-Ittihad, ayant préféré titulariser à sa place l'attaquant nigérian George Ilenikhena.

Mais le technicien allemand n'a pas attendu longtemps : il a sorti l'attaquant nigérian dès le début de la seconde période pour faire entrer En-Nesyri, un changement qui a complètement fait basculer le match en faveur d'Al-Ittihad.

Les déplacements de l'attaquant marocain ont causé de gros soucis à la défense de Neom, et il a été proche de marquer à plusieurs reprises, sans toutefois parvenir à ajuster le dernier geste.

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La délivrance est arrivée à la 75e minute, lorsque le milieu de terrain algérien Houssem Aouar a adressé une longue passe en profondeur sur la tête de Youssef En-Nesyri, qui l'a propulsée au fond des filets de l'équipe visiteuse.

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Dans un premier temps, l'arbitre a refusé le but pour une position de hors-jeu de l'attaquant marocain, avant de consulter l'assistance vidéo, qui a confirmé la validité de la réalisation d'En-Nesyri.

Ce but avait une saveur particulière pour Youssef En-Nesyri, puisqu'il a mis fin à une disette d'un mois entier avec Al-Ittihad, que ce soit en Roshn Saudi League ou en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Le dernier but d'En-Nesyri remontait au 26 octobre dernier, lorsqu'il avait marqué lors de la victoire 2-1 sur la pelouse des Ouzbeks de Neftchi, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Depuis, le joueur de 29 ans avait disputé 4 matchs, face à Al-Diriyah et Abha en Roshn League, puis face aux Émiratis d'Al-Aïn et aux Ouzbeks du Pakhtakor en Ligue des champions de l'AFC Élite, sans parvenir à trouver le chemin des filets.

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Grâce à ce but, Youssef En-Nesyri est devenu le meilleur buteur d'Al-Ittihad cette saison, avec 9 réalisations toutes compétitions confondues, à égalité avec l'attaquant nigérian George Ilenikhena, auteur du même total.

L'attaquant marocain devance toutefois son homologue nigérian en Roshn League : En-Nesyri y a inscrit son 8e but, contre seulement 6 pour Ilenikhena.

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Fait étonnant, 4 des 8 buts d'En-Nesyri en Roshn League ont été inscrits après une entrée en jeu, selon les chaînes « Thmanyah », diffuseur du championnat saoudien, ce qui fait de lui un joker en or dans les plans de l'entraîneur allemand Jens Fissing.

Par ailleurs, ce but était le troisième de l'attaquant marocain contre Neom, qui devient ainsi sa victime préférée en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Ittihad lors de l'hiver de la saison dernière, selon le site de statistiques « Opta ».

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Neom est ainsi devenu la victime préférée d'En-Nesyri, l'attaquant marocain ayant départagé le club des trois autres équipes contre lesquelles il avait marqué deux buts chacune : Al-Ettifaq, Al-Faisaly et Al-Fayha.

À noter que Youssef En-Nesyri réalise de belles performances avec Al-Ittihad depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues : il a disputé 18 matchs, au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives.