Le jeune « talisman » Yamal… Un record historique qui annonce une Coupe du monde prometteuse pour l’Espagne

Lors de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine ce dimanche soir, tous les regards seront tournés vers le jeune prodige Lamine Yamal.

Il a été désigné meilleur joueur du match lors des seizièmes de finale contre l’Autriche, puis a renouvelé cette performance en quart de finale face à la Belgique.

En demi-finale face à la France, il a également provoqué le penalty qui a ouvert le score pour les Matadors et lancé leur qualification.

Le journal « Sport » souligne que, au-delà de ses performances individuelles, Yamal affiche des statistiques exceptionnelles dans les grands rendez-vous.

Selon Opta, il affiche un bilan parfait : l’Espagne a remporté toutes les rencontres où il a été titulaire en phase finale de l’Euro ou de la Coupe du monde, une série inédite pour un joueur européen.

Son bilan atteint désormais 12 victoires en 12 matchs disputés comme titulaire entre l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026, soit un taux de succès de 100 %.

Cette statistique prend encore plus de valeur lorsqu’on examine les seules exceptions : l’Espagne n’a en effet pas remporté l’un des deux matchs où Lamine ne figurait pas dans le onze de départ lors des grands tournois : la victoire 1-0 contre l’Albanie lors de la troisième journée de l’Euro 2024, où il avait bénéficié d’un peu de repos, et le match nul et vierge face au Cap-Vert lors du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.