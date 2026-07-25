Vozinha a finalisé son transfert libre vers le club chilien de Colo Colo, comme l’a indiqué le président du club. Le gardien cap-verdien signe un contrat d’un an et demi.

Le gardien du Cap-Vert, qui avait réussi à maintenir son équipe à un nul 0-0 contre l’Espagne grâce à plusieurs arrêts splendides, ne manquait pas de prétendants : l’Inter Miami, entre autres, était intéressé par le portier de 40 ans.

Outre Colo Colo et l’Inter Miami, plusieurs clubs sud-américains s’étaient manifestés pour lui, mais le recordman des titres au Chili (34) a donc eu le dernier mot.





Ce week-end, Vozinha s’envolera pour le Chili afin de passer sa visite médicale, après quoi le gardien de 40 ans signera son contrat.

Vozinha était déjà en discussions avec Colo Colo depuis un certain temps. Le clan de Vozinha n’avait toutefois pas été impressionné par la première offre venue du Chili et avait formulé une contre-proposition. Colo Colo l’a acceptée.

Grâce à ses excellentes performances lors de la Coupe du monde, le Cap-Vert s’est qualifié pour le tour suivant. Même en seizièmes de finale, Vozinha a encore sorti plusieurs belles parades, mais cela n’a pas suffi. Après 120 minutes de jeu, l’Argentine s’est imposée 3-2 face au pays africain.

Vozinha est soudainement devenu mondialement célèbre après son rôle de héros contre l’Espagne. En quelques jours, il est passé de 25 000 abonnés sur Instagram à plus de 25 millions.