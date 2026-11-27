Comment regarder Le Havre - Strasbourg avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le Havre reçoit Strasbourg au stade Océane pour un match de Ligue 1 entre deux équipes qui ont grand besoin de points.

Le Havre occupe la 18e place du classement et traverse une période difficile. L’équipe de Valerien Ismael a perdu ses cinq derniers matches de championnat, le plus récent face à Troyes.

Ces défaites ont été concédées face à des adversaires variés, dont le Paris Saint-Germain, Marseille et Lorient. Le Havre n’a pas réussi à convertir ses performances en points.

Strasbourg ne compte que deux places d’avance, à la 16e place, et Vitor Matos a beaucoup de choses à régler. Battu 1-0 par Brest lors de sa dernière sortie, le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches.

Ce succès était une victoire 5-1 contre Auxerre début novembre, un résultat qui a montré ce dont cet effectif est capable quand tout fonctionne. Depuis, Strasbourg a perdu contre Toulouse et Brest.

Les deux équipes doivent également composer avec des listes de blessés, qui pèseront sur leurs choix de composition. Voici ce que l’on sait pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Le Havre - Strasbourg ne sont pas encore disponibles. Les détails sur la chaîne TV et le streaming seront ajoutés ici dès leur confirmation.

Actualité des équipes et effectifs