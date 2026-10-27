Le Havre - Paris Saint-Germain : les détails du match

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 14:00 Stade Oceane

Le Havre accueille le champion vendredi soir en Ligue 1

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Le Paris Saint-Germain se déplace au stade Océane pour affronter Le Havre dans un match de Ligue 1 opposant le champion en titre à une équipe en difficulté dans le bas du classement.

Le PSG reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions qui a confirmé son statut de véritable prétendant sur tous les tableaux. L’équipe de Luis Enrique a marqué à volonté pendant cette série, ne concédant que six buts en cinq matches.

La semaine n’a toutefois pas été sans coup dur. Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu le ligament croisé antérieur lors du match contre Barcelone et doit se faire opérer à Doha, ce qui met un terme définitif à sa saison. Marquinhos souffre également d’un problème à la cuisse, mais Enrique a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se précipiter sur le marché des transferts pour pallier ces absences.

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Le Havre occupe la dernière place de Ligue 1 et n’a pas encore remporté le moindre match de championnat cette saison. L’équipe de Didier Digard s’est inclinée 4-3 face à Marseille lors de sa dernière sortie, un résultat qui prolonge une série difficile et la laisse décrochée au pied du classement. Elle aborde cette rencontre avec quatre joueurs absents sur blessure, ce qui réduit ses possibilités de rotation.

Pour le PSG, ce déplacement au Havre est l’occasion de poursuivre sur sa lancée dans la course au titre. Une victoire conforterait sa place parmi les équipes de tête et maintiendrait la pression sur celles qui le devancent.

Derniers résultats

Le Havre AC : A tenté de revenir dans une défaite haletante 4-3 sur le terrain de l’Olympique de Marseille, dimanche 25 octobre. Un doublé de Josh Maja (77e sur penalty, 89e) et un but de Lamine N'Diaye (86e) ont failli combler un retard de quatre buts.

Paris Saint-Germain : A battu l’Olympique Lyonnais 2-0 sans encaisser de but au Parc des Princes, lundi 26 octobre, grâce à des réalisations tardives de Senny Mayulu (72e) et Mika Godts (84e).

Le duel à suivre : Josh Maja face à Willian Pacho

Un attaquant décisif en forme : Josh Maja a changé le cours du match au Vélodrome après son entrée en jeu, transformant un penalty avant d’inscrire un deuxième but d’une frappe précise en l’espace de douze minutes. Son sens du but dans la surface et son efficacité à la finition exigeront un marquage rigoureux de la défense parisienne.

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Un pilier défensif : Le défenseur central équatorien Willian Pacho a été un pilier de la défense du PSG, qui n’a pas encaissé de but contre Lyon. Il a remporté plusieurs duels et réussi 83 passes. Pacho devra suivre les appels de Maja et neutraliser les contre-attaques aériennes du Havre.

Effectifs et dernières nouvelles des équipes

Didier Digard est privé de Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele et Elias Jelert, tous blessés. Aucune suspension n’a été confirmée pour l’équipe à domicile et aucune composition probable n’a été annoncée avant le coup d’envoi.

Pour Luis Enrique, aucun nouveau problème de blessure n’est signalé en dehors des absences déjà confirmées au sein de l’effectif. Aucun joueur du PSG n’est suspendu pour cette rencontre. D’autres informations sur les équipes seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si elles sont disponibles.

Forme du moment

Le Havre n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, avec une victoire obtenue en amical contre Boulogne. En Ligue 1, il a perdu ses quatre dernières rencontres de championnat, dont un revers 3-1 contre Auxerre et une défaite 4-3 face à Marseille lors de sa dernière sortie. Le Havre a marqué 11 buts en cinq matches, mais en a encaissé 14, un bilan défensif qui témoigne de la pression pesant sur l’équipe de Digard.

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 à domicile contre Barcelone en Ligue des champions. Il a également battu Manchester City 4-2 à l’extérieur pendant cette période. En Ligue 1, il n’a perdu aucun point lors de ses trois dernières rencontres. Le PSG a marqué 14 buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque le PSG s’était imposé 1-0 au stade Océane en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le PSG compte quatre victoires et un nul, avec 11 buts marqués et cinq encaissés. Le Havre n’a remporté aucune de ces rencontres.