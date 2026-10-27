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Le Havre-Paris Saint-Germain : avant-match de Ligue 1, les Parisiens veulent conforter leur première place

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Le Havre
Paris Saint-Germain

Après une victoire maîtrisée 2-0 contre Lyon, dans la foulée de leurs exploits européens face à Barcelone, les champions de Luis Enrique se rendent au Stade Océane pour défier une équipe du Havre combative, qui veut rebondir après un match fou (4-3) au Vélodrome.

Le Havre - Paris Saint-Germain : les détails du match

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Ligue 1 - Journée 9
Stade Oceane

Le Havre accueille le champion vendredi soir en Ligue 1

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2026/27Getty Images

Le Paris Saint-Germain se déplace au stade Océane pour affronter Le Havre dans un match de Ligue 1 opposant le champion en titre à une équipe en difficulté dans le bas du classement.

Le PSG reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions qui a confirmé son statut de véritable prétendant sur tous les tableaux. L’équipe de Luis Enrique a marqué à volonté pendant cette série, ne concédant que six buts en cinq matches.

La semaine n’a toutefois pas été sans coup dur. Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu le ligament croisé antérieur lors du match contre Barcelone et doit se faire opérer à Doha, ce qui met un terme définitif à sa saison. Marquinhos souffre également d’un problème à la cuisse, mais Enrique a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se précipiter sur le marché des transferts pour pallier ces absences.

FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREGetty Images

Le Havre occupe la dernière place de Ligue 1 et n’a pas encore remporté le moindre match de championnat cette saison. L’équipe de Didier Digard s’est inclinée 4-3 face à Marseille lors de sa dernière sortie, un résultat qui prolonge une série difficile et la laisse décrochée au pied du classement. Elle aborde cette rencontre avec quatre joueurs absents sur blessure, ce qui réduit ses possibilités de rotation.

Pour le PSG, ce déplacement au Havre est l’occasion de poursuivre sur sa lancée dans la course au titre. Une victoire conforterait sa place parmi les équipes de tête et maintiendrait la pression sur celles qui le devancent.

Derniers résultats

Le Havre AC : A tenté de revenir dans une défaite haletante 4-3 sur le terrain de l’Olympique de Marseille, dimanche 25 octobre. Un doublé de Josh Maja (77e sur penalty, 89e) et un but de Lamine N'Diaye (86e) ont failli combler un retard de quatre buts.

Paris Saint-Germain : A battu l’Olympique Lyonnais 2-0 sans encaisser de but au Parc des Princes, lundi 26 octobre, grâce à des réalisations tardives de Senny Mayulu (72e) et Mika Godts (84e).

Le duel à suivre : Josh Maja face à Willian Pacho

Un attaquant décisif en forme : Josh Maja a changé le cours du match au Vélodrome après son entrée en jeu, transformant un penalty avant d’inscrire un deuxième but d’une frappe précise en l’espace de douze minutes. Son sens du but dans la surface et son efficacité à la finition exigeront un marquage rigoureux de la défense parisienne.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Un pilier défensif : Le défenseur central équatorien Willian Pacho a été un pilier de la défense du PSG, qui n’a pas encaissé de but contre Lyon. Il a remporté plusieurs duels et réussi 83 passes. Pacho devra suivre les appels de Maja et neutraliser les contre-attaques aériennes du Havre.

Effectifs et dernières nouvelles des équipes

Le Havre vs Paris Saint-Germain Équipes probables

Entraineur

  • D. Digard

Didier Digard est privé de Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele et Elias Jelert, tous blessés. Aucune suspension n’a été confirmée pour l’équipe à domicile et aucune composition probable n’a été annoncée avant le coup d’envoi.

Pour Luis Enrique, aucun nouveau problème de blessure n’est signalé en dehors des absences déjà confirmées au sein de l’effectif. Aucun joueur du PSG n’est suspendu pour cette rencontre. D’autres informations sur les équipes seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si elles sont disponibles.

Forme du moment

LEH

LEH - Forme

TFC
D3-2
BOU
V6-1
LIL
D1-0
AJA
D1-3
OM
D4-3
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSG

PSG - Forme

LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Havre n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, avec une victoire obtenue en amical contre Boulogne. En Ligue 1, il a perdu ses quatre dernières rencontres de championnat, dont un revers 3-1 contre Auxerre et une défaite 4-3 face à Marseille lors de sa dernière sortie. Le Havre a marqué 11 buts en cinq matches, mais en a encaissé 14, un bilan défensif qui témoigne de la pression pesant sur l’équipe de Digard.

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 à domicile contre Barcelone en Ligue des champions. Il a également battu Manchester City 4-2 à l’extérieur pendant cette période. En Ligue 1, il n’a perdu aucun point lors de ses trois dernières rencontres. Le PSG a marqué 14 buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

Face à face

Le HavreNulParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
FDM
5Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque le PSG s’était imposé 1-0 au stade Océane en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le PSG compte quatre victoires et un nul, avec 11 buts marqués et cinq encaissés. Le Havre n’a remporté aucune de ces rencontres.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
V
V
V
V
V
2
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
3
LilleLilleLIL
8431116+515
N
N
V
D
V
4
MonacoMonacoASM
8431117+415
N
D
N
V
N
5
LyonLyonOL
8422137+614
D
V
D
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
N
V
V
D
N
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
N
V
N
V
N
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
83141218-610
N
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
N
D
D
V
N
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
N
D
D
V
N
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
N
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
N
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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