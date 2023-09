Le gros coup de gueule de Lizarazu contre le PSG : "Des faux-culs"

L’ancien international français, Bixente Lizarazu, a critiqué la décision qu’a prise le PSG de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs cet été.

De l’avis de nombreux observateurs, le PSG a effectué un très bon mercato cet été. De nombreux joueurs de qualité sont arrivés dans la capitale française. Néanmoins, cela ne ressent pas encore trop dans les résultats. L’équipe francilienne est même à la traine, puisqu’elle signe son pire début du championnat de l’ère QSI.

Lizarazu regrette le départ de Verratti

Alors, la direction a-t-elle si bien travaillé cet été ? La question a été posée à Bixente Lizarazu et pour l’ancien latéral des Bleus il y a beaucoup à redire concernant le mercato parisien. Il ne comprend d'ailleurs pourquoi le club s’est séparé de Marco Verratti.

Au bout de onze ans passés au club, l’international italien a été cédé à la formation qatarie d’Al Arabi. Une cession incompréhensible aux yeux du champion du monde français. Il s’en est plaint lors de son intervention sur TF1 lors de l’émission Téléfoot : "Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact. Zaïre-Emery et Vitinha c'est un peu léger, en terme de maîtrise technique ce n'est pas suffisant. Mon interrogation c'est : pourquoi on fait partir Verratti ?"

« Ils ont tout fait pour dégager Verratti »

Pour Liza, « le Petit Hibou » n’a clairement pas d’équivalent comme milieu défensif et c’est pour ça que c’est une grosse perte : « Est-ce qu’un Verratti, malgré tous ses défauts dans la préparation physique, est-ce qu’ils n’avaient pas besoin de cette qualité technique ? Il n’y en pas un avec cette qualité technique au Paris Saint-Germain. »

Lizarazu a aussi pesté contre la manière dont s’est débarrassé de son joueur emblématique. « La cérémonie était jolie, mais son départ est violent. Ils ont été faux-culs. Ils ont tout fait pour le dégager cet été », a-t-il lâché sur un ton furieux.