À 9 heures, heure d’Europe centrale, le peloton emmené par le poleman Max Verstappen devait en principe s’élancer sur le circuit international de Sepang. Mais comme un orage accompagné d’éclairs et de fortes pluies s’est abattu environ 30 minutes plus tôt, la direction de course s’est vue contrainte de retarder le départ.

Les monoplaces se trouvaient déjà sur la grille à ce moment-là. Tandis que les pilotes cherchaient refuge dans la voie des stands, au sec, la voiture de sécurité a effectué plusieurs tours afin de transmettre à la direction de course l’état de la piste. Le nouveau départ a été donné à 9 h 40.

Les fans, eux, ne se sont pas laissé gâcher l’ambiance par ces conditions et ont notamment fait voyager une ola d’un bout à l’autre de la tribune couverte de départ-arrivée.

« Les cartes sont rebattues », a déclaré le pilote Audi Nico Hülkenberg sur Sky en évoquant cette nouvelle situation de départ. Le vétéran s’élance depuis la 15e place après des qualifications décevantes samedi.

Y a-t-il déjà eu une course sous la pluie en Formule 1 cette saison ?

Le pilote Red Bull Max Verstappen part en pole position pour la 16e course de la saison, devant Lewis Hamilton (Ferrari) et le leader du championnat du monde Kimi Antonelli (Mercedes). Le Grand Prix de Malaisie, remplaçant de la course de Bahreïn annulée au printemps, apporte ainsi une nouveauté cette saison : jamais encore les pilotes n’avaient disputé une course sous la pluie avec le nouveau règlement, qui prévoit une part électrique nettement plus importante dans la motorisation. En raison du régime modifié, une piste glissante est considérée comme un grand défi avec les monoplaces actuelles, que les pilotes n’ont encore pas pu tester de manière approfondie.

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La Malaisie, qui accueille une course de Formule 1 pour la première fois depuis 2017, est réputée pour ses fortes pluies. En 2009, par exemple, la course avait dû être interrompue après 31 tours et les pilotes n’avaient reçu que la moitié des points pour leurs positions respectives.