Selon Het Laatste Nieuws, Jari de Busser serait dans le viseur du Club de Bruges. Le gardien Simon Mignolet (38 ans) a annoncé jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Les Blauw-Zwart sont donc à la recherche d'un nouveau gardien.

Le gardien de but de 26 ans a déjà joué en Belgique, notamment pour le KAA Gent, le Lommel SK et le Lierse SK. Go Ahead Eagles a été la première aventure à l'étranger pour le Belge. Il est arrivé en été 2024 en provenance du Lommel SK, sans indemnité de transfert.

Entre-temps, De Busser compte déjà 59 matchs à son actif avec Kowet. Il réalise de bonnes performances au sein du club de Deventer, ce qui n’est pas passé inaperçu.

Selon HLN, le club belge explore toutes les pistes dans sa recherche d’un nouveau gardien. De Busser figure sur la liste, mais il n’est pas le seul candidat. Reste à voir si le choix du Club se portera finalement sur lui.

De Busser est entré dans l'histoire dès sa première saison à Go Ahead. Il a remporté pour la première fois de l'histoire du club l'Eurojackpot KNVB Beker, ce qui lui a immédiatement valu un statut de premier plan. Le gardien a joué un rôle clé en arrêtant deux tirs au but contre l'AZ, permettant ainsi à son équipe de s'imposer 2-4 aux tirs au but.

L'actuel gardien du Club de Bruges, Mignolet, a annoncé jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Il a disputé plus de sept cents matchs au cours de sa carrière.