Le gardien du Roda JC commet trois bourdes et provoque une déroute face à Heracles

Heracles Almelo a réalisé une excellente opération en Keuken Kampioen Divisie. L'équipe s'est imposée 5-1 face au Roda JC, tandis que le VVV-Venlo a fait match nul 1-1 contre le Jong PSV. Le club de la province d'Overijssel compte désormais six points d'avance en tête du classement.

Heracles Almelo - Roda JC Kerkrade 5-1

Heracles a rapidement pris l'avantage après une énorme bourde de Justin Treichel. Le gardien a glissé alors qu'il avait le ballon au pied, permettant à Tristan van Gilst de le pousser au fond des filets. Le Roda JC a égalisé sur penalty, mais cela n'a pas suffi aux visiteurs. Treichel a mal repoussé une frappe lointaine, et Jean-Paul N'Djoli a poussé le ballon au fond. Ce même N'Djolie a inscrit le 3-1 quelques instants plus tard. Heracles ne s'est pas arrêté là : Van Gilst a profité de la troisième bourde de Treichel et a de nouveau trompé l'Allemand au premier poteau : 5-1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-0

Il n'y a pas eu de but à Dordrecht, mais les fautes n'ont pas manqué. La rencontre a été émaillée d'accrochages et de cartons jaunes, et a même été momentanément interrompue à cause de gobelets jetés sur le terrain.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

Le FC Volendam a pris l'avantage juste avant la pause grâce à un but contre son camp de Lovro Golic. Xander van de Velde a égalisé à la 59e minute d'une frappe splendide. Volendam a repris l'avantage par Precious Ugwu, complètement démarqué dans la surface. Michel Ludwig a toutefois rapidement annulé ce but d'une frappe curieuse déviée de sa trajectoire. Volendam a finalement arraché la victoire : Henk Veerman a habilement marqué de l'extérieur du pied : 2-3.

Jong AZ - Almere City 1-3

En première période, Almere City a pris l'avantage au terme d'une contre-attaque remarquablement menée et conclue par Ferdy Cruijff. Quelques minutes plus tard, Druijff a eu l'occasion de porter le score à 0-2, mais a manqué sa finition. En seconde période, le Jong AZ a égalisé sur un coup franc de Jasper Hartog. Sa frappe a été fortement déviée, ne laissant aucune chance au gardien. Sept minutes plus tard, Almere a repris l'avantage grâce à Byron Burgering. De près, il a frappé au premier poteau : 1-2. Marley Dors a finalement fixé le score à 1-3 au terme d'une contre-attaque éclair.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-3

Après une erreur à la relance, le Jong Ajax a trouvé Emre Ünüvar dans la surface grâce à une combinaison rapide. Celui-ci s'y est repris à deux fois pour marquer. En seconde période, l'Ajax a doublé la mise par Levi Acheampong. Le ballon lui est revenu dans les pieds et il a marqué dans le but vide. Diego Pugno a fixé le score sur penalty : 0-3.

TOP Oss - RKC Waalwijk 1-1

Le TOP Oss a pris l'avantage à la 23e minute grâce à Maurilio de Lannoy, qui a conclu une contre-attaque rapide d'une frappe dans le coin inférieur gauche. À la 58e minute, Jesse van de Haar a égalisé pour les visiteurs d'une tête sur corner. L'entraîneur Sander Duits a ensuite opté pour un système plus offensif. Le gardien du TOP, Havekotte, a évité à son équipe de se retrouver menée grâce à plusieurs arrêts, tandis qu'à l'autre bout du terrain, Van de Haar a placé une tête juste au-dessus à la 77e minute.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Les visiteurs d'Eindhoven ont pris l'avantage à la 39e minute grâce à Amir Bouhamdi, qui a repris de la tête un centre venu de la droite. Après la pause, le VVV est parti à la recherche de l'égalisation, obtenue à la 66e minute. Ismail Oulad M'Hand a marqué de la tête à bout portant sur un excellent centre d'Edhy Zuliani depuis le flanc droit. Le score en est resté là à Venlo.