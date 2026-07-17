Le frère d'Enzo Fernández pourrait compromettre le rêve de transfert du milieu de terrain vers le Real Madrid

La famille d’Enzo Fernández a placé le milieu de terrain de Chelsea dans une position délicate, après que son frère a provoqué une polémique avec les supporters du Real Madrid à l’issue de la victoire de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain, auteur de l’égalisation argentine face à l’Angleterre (2-1), était annoncé avec insistance au Santiago Bernabéu pour évoluer aux côtés de Jude Bellingham, profitant du repli défensif anglais après l’ouverture du score orchestrée par Thomas Tuchel.

Les festivités argentines ont toutefois débordé des limites du terrain. Alors que joueurs et proches fêtaient la qualification avec ferveur, Ciba Fernández, le frère d’Enzo, a poussé l’provocation plus loin en publiant une « Story » Instagram. On y voit le milieu de terrain célébrer sa réalisation tandis que Bellingham gît au sol, avec cette légende sarcastique : « Adieu, Bellingham ».

Partagée avec ses 26 000 abonnés, cette publication a provoqué un tollé parmi les supporters madrilènes, qui ont répondu avec virulence.

Un supporter a écrit : « Bellingham est bien meilleur qu’Enzo, et tu lui dis "au revoir" ! », tandis qu’un autre a commenté : « Tu es vraiment ridicule ! », tandis qu’un troisième, encore plus cinglant, ajoutait : « Ton frère se moque de Bellingham dans ses stories alors qu’il joue dans le club où Enzo cherche à intégrer… Tu n’as ni la grandeur ni la classe pour jouer à Madrid. »

Cette polémique intervient à un moment délicat, d’autant que Seba avait auparavant publié un message émouvant rendant hommage à son frère : « Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis fier et heureux. Ton professionnalisme et ta performance d’aujourd’hui te donnent le droit de dire que tu écris l’histoire. Je t’aime et je prie Dieu de te bénir toujours. »

Plus tôt, la direction du Real Madrid avait publié un communiqué officiel pour démentir toute négociation, affirmant : « À la lumière des informations concernant un prétendu intérêt pour Enzo Fernández, le club confirme qu’il n’a déployé aucun effort, direct ou indirect, pour le recruter, et qu’il n’a pas l’intention de donner suite à une telle transaction. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance pour ce grand joueur, dont l’histoire et le talent sont largement reconnus, ainsi qu’au club de Chelsea, avec lequel nous entretenons d’excellentes relations. »