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Le Fortuna Sittard a subi sa première défaite en Eredivisie depuis le 12 septembre. À domicile, l'équipe de Danny Buijs a longtemps semblé tenir la victoire, avant que le SC Heerenveen ne frappe deux fois dans les dernières minutes : 1-2.

Lors d'une première période laborieuse, Heerenveen a eu la possession sans se créer de véritables occasions franches. Ringo Meerveld a été le plus proche d'ouvrir le score, mais Luuk Koopmans est intervenu avec vigilance.

Malgré sa faible possession, le Fortuna est parvenu à se créer quelques occasions. Après une transition rapide, Kristoffer Peterson a vu sa tentative arrêtée par Bernt Klaverboer, tandis que Rodrigo Guth a repris de la tête un corner de Mohammed Ihattaren, juste au-dessus du but.

Il n'y a donc pas eu de but avant la pause à Sittard. Mais cela a vite changé au retour des vestiaires. Justin Hübner a repris avec autorité de la tête un corner de Shiloh ‘t Zand pour envoyer le ballon au fond des filets : 1-0.

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Le Fortuna s'est alors encore davantage concentré sur la défense. L'équipe de Buijs a réduit les espaces au maximum, ce qui a posé de grandes difficultés à Heerenveen.

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Les occasions ont donc été rares et Heerenveen n'a pas su profiter de celles qu'il a obtenues. Koopmans a ainsi détourné sur la barre une superbe frappe de Maxence Rivera, et une mêlée devant le but n'a rien donné non plus pour les Frisons.

Après 80 minutes de jeu, Dylan Vente a cru inscrire l'égalisation, mais l'arbitre Jannick van der Laan avait signalé une faute de Robert Uldrikis. Avec son pied levé, celui-ci a frôlé le visage d'un adversaire, ce qui a entraîné l'annulation du but.

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Heerenveen a alors lancé une véritable offensive finale et les occasions se sont soudain multipliées. Vente s'est procuré deux énormes occasions, mais l'attaquant a manqué de précision. Le 1-1 a tout de même fini par arriver : Uldrikis a poussé le ballon au fond des filets avec l'aide d'une déviation de Guth.

La joie était immense dans la tribune des visiteurs, où les supporters frisons qui avaient fait le déplacement célébraient déjà ce point. Une minute plus tard, la situation est devenue encore plus belle pour eux. Après une incroyable confusion dans la surface de réparation, le ballon est arrivé dans les pieds de Luca Oyen, qui a inscrit le but du 1-2 dans le temps additionnel. Les points sont ainsi repartis à Heerenveen, qui, grâce à sa sixième victoire consécutive, s'installe parmi les équipes de tête de l'Eredivisie.