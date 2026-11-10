Les inquiétudes montent au sein d'Al-Ahli face au flou persistant autour de l'avenir de l'entraîneur néerlandais Marino Pusic, alors que le dénouement de son sort tarde à venir, qu'il s'agisse de mettre fin à sa relation contractuelle ou de renouveler la confiance en son maintien.

Cette situation intervient à environ 10 jours de la rencontre très attendue face à Al-Nassr, prévue le 20 novembre, dans le cadre des compétitions de la Roshn Saudi League.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », l'approche de cette rencontre place la direction d'Al-Ahli devant une décision technique importante, alors que les interrogations se multiplient sur les répercussions du maintien de cet état d'attente sur la préparation de l'équipe, d'autant qu'un éventuel changement au sein du staff technique n'accorderait à l'entraîneur de remplacement qu'une période limitée pour évaluer le potentiel des joueurs et mettre en œuvre ses idées avant de disputer l'une des rencontres les plus marquantes de l'équipe lors de la prochaine étape.

Ces développements surviennent deux jours après que des sources bien informées ont révélé à « Asharq Al-Awsat » l'entrée des Italiens Thiago Motta et Antonio Conte dans le cercle des candidats à la succession de Pusic, Motta étant en tête de la liste des options envisagées, tandis que Conte a posé comme condition des sommes financières importantes pour accepter la mission. Le nom de l'entraîneur allemand Uli Werner a également circulé parmi les options possibles pour le poste.

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Le flou persistant quant à l'avenir de Pusic soulève des interrogations sur l'orientation de la direction d'Al-Ahli, à savoir si elle penche pour le maintenir et lui accorder une chance supplémentaire de redresser la barre, ou si elle s'oriente vers un changement technique qui nécessiterait de conclure les négociations avec l'un des candidats avant d'annoncer la fin de la relation avec l'actuel entraîneur.

La sensibilité du dossier s'accroît au vu des récents résultats, qui ont suscité le mécontentement parmi les supporters et relancé le débat sur les choix techniques de Pusic et sa capacité à utiliser les éléments disponibles en adéquation avec les ambitions du club dans la course aux titres.

Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien des professionnels avec 21 points en 11 matchs, et se trouve également à la sixième place de l'AFC Champions League Elite avec 8 points en 4 matchs, des données qui amplifient l'importance de la prochaine étape pour le staff technique et la direction du club.

Si la direction s'oriente vers un changement d'entraîneur avant la rencontre face à Al-Nassr, le manque de temps constituera un défi pour le nouveau staff technique, notamment en ce qui concerne la préparation de l'équipe sur le plan technique, la définition de la composition adéquate et la gestion des exigences d'une rencontre face à un concurrent direct en championnat.

Quant à l'option du maintien de Pusic, elle nécessite une position claire de la direction qui offre à l'entraîneur et aux joueurs la stabilité nécessaire pour se concentrer sur les échéances à venir, loin des spéculations liées au changement technique.

Pusic avait pris les rênes d'Al-Ahli en août dernier, avec un contrat courant jusqu'en juin 2028, mais les récents résultats ont ramené son avenir au cœur du débat, alors que les partisans du club attendent la décision que prendra la direction au sujet du staff technique.

Les prochains jours s'annoncent décisifs pour déterminer la voie que suivra Al-Ahli, entre la poursuite avec Pusic ou le recours à un nouvel entraîneur, d'autant que reporter la décision à après la rencontre face à Al-Nassr signifierait le maintien de la situation technique actuelle, tandis que la prendre avant le match placerait le staff technique de remplacement devant un test précoce et difficile.

Le principal défi pour la direction demeure de trancher le dossier à un moment qui permette à l'équipe de se préparer aux échéances à venir, dans un contexte où les supporters aspirent à retrouver des résultats positifs et à rivaliser sur les plans local et continental.