Le fils d'Ancelotti résume la crise du Real Madrid en des mots clairs

L'Italien Davide Ancelotti, entraîneur du club français de Lille, fils et adjoint de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du Real Madrid, a résumé la crise que traverse le club madrilène, laissant entendre que le départ de Luka Modric et la retraite de Toni Kroos ont tout changé pour la maison Santiago-Bernabéu.

Kroos a pris sa retraite à l'été 2024, après la fin de l'Euro, tandis que Luka Modric a rejoint l'AC Milan l'été suivant.

Le Real Madrid souffre énormément lors des deux dernières saisons, en particulier au milieu de terrain, et n'a remporté aucun titre majeur. Il semble que les difficultés se poursuivent encore en ce début de saison.

Davide Ancelotti a déclaré au quotidien « AS » : « Le Real Madrid ? Je ne veux pas que tout ce que je dis soit interprété comme une critique. Quand Modric ou Kroos jouaient, le ballon arrivait toujours au joueur qui lançait l'attaque. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Pour jouer dans un style offensif et direct, il faut un joueur capable de bien faire la passe. Le jeu offensif direct ne signifie pas seulement avoir huit joueurs capables de courir, mais aussi avoir un joueur capable de les lancer. »

Il a conclu ses propos en affirmant que le Real Madrid manque effectivement d'un joueur essentiel au milieu de terrain.











